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Футболисты тираспольского Шерифа.

Футбольный клуб "Шериф" запустил конкурс "Болельщик месяца"

© Photo : ФК «Шериф»
Спорт
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Sputnik Молдова
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В клубе рассказали, какой приз получит тот, кто будет удостоен звания "фан номер один". Акцию намечают проводить каждый месяц.

ТИРАСПОЛЬ, 8 июл – Sputnik. Игры пока проходят без зрителей, и футбольный клуб "Шериф" решил поддержать своих почитателей, придумав конкурс, по которому будут выявлять самого лучшего из болельщиков. Титул будет присваиваться каждый месяц.

"Друзья, вы можете поддерживать любимую команду в социальных сетях, участвовать в конкурсах, ставить "лайки" публикациям, комментировать и делиться ими, тем самым подтверждая заинтересованность жизнью клуба", - пояснили в "Шерифе" условия конкурса.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Самый активный болельщик, помимо звания, получит приз от клуба. Первого победителя назовут уже 31 июля.

Кроме того, победитель будет иметь возможность производить символический первый удар по мячу в матче, который будет первым из домашних для ФК "Шериф" в следующем месяце.

"Правда, при условии, что болельщиков пустят на трибуны. Это право останется за победителем до его фактического исполнения", - уверили организаторы.

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Теги:
болельщики, ФК "Шериф", Приднестровье


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