Футбольный клуб "Шериф" запустил конкурс "Болельщик месяца"

ТИРАСПОЛЬ, 8 июл – Sputnik. Игры пока проходят без зрителей, и футбольный клуб "Шериф" решил поддержать своих почитателей, придумав конкурс, по которому будут выявлять самого лучшего из болельщиков. Титул будет присваиваться каждый месяц.
"Друзья, вы можете поддерживать любимую команду в социальных сетях, участвовать в конкурсах, ставить "лайки" публикациям, комментировать и делиться ими, тем самым подтверждая заинтересованность жизнью клуба", - пояснили в "Шерифе" условия конкурса.
Кроме того, победитель будет иметь возможность производить символический первый удар по мячу в матче, который будет первым из домашних для ФК "Шериф" в следующем месяце.
"Правда, при условии, что болельщиков пустят на трибуны. Это право останется за победителем до его фактического исполнения", - уверили организаторы.
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