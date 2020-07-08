Сборная Молдовы по футболу сыграет товарищеский матч с Италией

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Сборная Молдовы проведет товарищеский матч со сборной Италии, сообщила Молдавская федерация футбола.
Согласованы сроки и даже время начала предстоящего поединка.
"Игра состоится 7 октября в Парме и начнется в 21:45", - заявили в федерации.
"Скуадра адзура" 4 раза выигрывала чемпионат мира и один раз - Чемпионат Европы.
Это самый титулованный соперник, с которым нашей сборной приходилось играть в товарищеских матчах.
Ранее сборные Молдовы и Италии встречались между собой 4 раза - в официальных матчах. Речь идет об играх в 1997, 2004 и 2005 году.
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