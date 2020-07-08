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Футбольный мяч

Сборная Молдовы по футболу сыграет товарищеский матч с Италией

© Sputnik / Алексей Куденко
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200708/30864858/sbornaya-moldovy-po-futbolu-sygraet-tovarischeskiy-match-so-sbornoy-italii.html

Выездная игра с четырехкратными чемпионами мира, как договорились стороны, состоится в городе Парма нынешней осенью.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Сборная Молдовы проведет товарищеский матч со сборной Италии, сообщила Молдавская федерация футбола.

Согласованы сроки и даже время начала предстоящего поединка. 

"Игра состоится 7 октября в Парме и начнется в 21:45", - заявили в федерации.

Eduard Ciobanu
© Sputnik / Rodion Proca
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На данный момент сборная Италии находится на 13 месте в рейтинге ФИФА.

"Скуадра адзура" 4 раза выигрывала чемпионат мира и один раз - Чемпионат Европы.

Это самый титулованный соперник, с которым нашей сборной приходилось играть в товарищеских матчах.

Ранее сборные Молдовы и Италии встречались между собой 4 раза - в официальных матчах. Речь идет об играх в 1997, 2004 и 2005 году. 

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