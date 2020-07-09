Футбольный матч Молдова-Россия все же состоится: когда пройдет игра

Сборные наших стран все-таки встретятся на поле в товарищеском поединке. Встреча намечена на осень этого года.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Товарищеский матч сборных Молдовы и России по футболу все же состоится. Об этом сообщили в Молдавской федерации футбола (МФФ).

Ранее игру, запланированную на 31 марта, отменили в связи с пандемией коронавируса в мире.

"Матч состоится 12 ноября 2020 года на стадионе "Зимбру" в Кишиневе", - заявили в МФФ.

О проведении товарищеской встречи договорились между собой молдавская и российская федерации футбола.

Дату матча установили в соответствии с календарным "окном" УЕФА для товарищеских игр.

История противостояния Молдова-Россия

Первым очным поединком национальных сборных Молдовы и России стала товарищеская игра, которая прошла на ныне несуществующем "Республиканском стадионе" в Кишиневе 4 июня 2000 года. Тогда россияне одержали верх со счетом 1:0.

Еще две встречи состоялись в рамках отбора на Евро-2016. Первая из них прошла 12 октября 2014 года на "Открытие Арене" и неожиданно завершилась вничью. На гол Артема Дзюбы (73-я минута) сборная Молдовы ответила мячом Александра Епуряну (75-я минута).

Российская команда, в свою очередь, сумела выиграть тяжелый для себя выездной поединок, состоявшийся в рамках той квалификации 9 октября 2015-го.

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В составе россиян отличились Сергей Игнашевич (58-я минута) и Артем Дзюба (79-я минута). Гол престижа сборной Молдовы забил Евгений Чеботару (85-я минута).

Довольно часто встречаются молодежные команды на Кубке Содружества.

Кроме того, и еврокубках не обошлось без встреч представителей Молдовы и России. Всем запомнились игры тираспольского "Шерифа", который в Лиге Европы играл с махачкалинским "Анжи" (тогда в составе махачкалинцев был молдавский защитник Александр Епуряну) и московским "Локомотивом" (братья Миранчуки сейчас - основа сборной России).

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