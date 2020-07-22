Медальный зачет: добудет ли Молдова олимпийское золото

Последний раз молдавские спортсмены становились олимпийскими чемпионами в 1992 году, в составе команды СНГ. С тех пор Молдова остается без золотых медалей.

У Молдовы — богатая олимпийская история. На прошедших Олимпиадах, с 1960 года и до наших дней, молдавские спортсмены завоевали 28 олимпийских наград. Из них 6 медалей — в составе команды независимой Республики Молдова. Но среди этих шести почетных спортивных наград не оказалось ни одной золотой.

Наши спортсмены всегда были сильны. Особенно плодотворной для молдавского спорта стала Олимпиада в Сеуле в 1988 году, в составе команды СССР — сразу три олимпийских чемпиона, Николай Журавский, Виктор Ренейский и Игорь Добровольский. В 1992 году в Барселоне, в составе единой команды СНГ — еще два золотых медалиста, Тудор Касапу и Вячеслав Горпишин.

Но с той поры — как отрезало.

Замечательные молдавские спортсмены достойно представляют Молдову на Олимпийских играх. Однако прошло уже почти тридцать лет после Барселоны, но по-прежнему остается лишь догадываться, кто и когда привезет в Республику Молдова первую золотую медаль, повторив достижение Ларисы Поповой — первой молдавской чемпионки на Олимпиаде-80 в Москве.

На что рассчитывают наши олимпийцы в 2021 году

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы — Олимпиада в Токио была перенесена на 2021 год. Ограничения из-за эпидемиологической ситуации нарушили тщательно рассчитанный график тренировок спортсменов.

Как ранее рассказал Sputnik глава Национального олимпийского комитета (НОК) Николай Журавский, по прогнозу, от нашей страны могли бы пробиться на Игры более двадцати представителей молдавского спорта.

"Наши спортсмены вполне конкурентоспособны на международной арене. Особенно выделяются борцы, пловцы, тяжелоатлеты, представители стрелкового спорта", – считает глава НОК.

После ослабления карантинных ограничений подготовка к Олимпиаде в Токио возобновилась. И наверное, никто сейчас не сможет предсказать, удастся ли молдавским олимпийцам показать высокие результаты в такой непростой обстановке.

В спортивном мире сохраняется неясность

В этой беспрецедентной ситуации, с переносом не только Игр, но и чемпионатов Европы и мира, квалификационных соревнований есть свои плюсы и свои минусы, считает Лариса Попова, олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка СССР.

"Год – это большой срок и, для тех спортсменов, которые выполнили квалификацию и были готовы к высокому результату, этот перенос вызвал негативную реакцию. Для молодых же перспективных спортсменов, которые готовы тренироваться и расти, это на руку", — сказала Попова в интервью для Sputnik Молдова.

В любом случае, как подчеркнула чемпионка, все зависит от возможностей полноценно проводить учебно-тренировочный процесс. А пандемия коронавируса если не полностью парализовала, то значительно осложнила эту деятельность. Кроме того, сохраняется неясность в сроках проведения квалификационных соревнований. И это тоже — удар по спорту, который с течением лет все больше походит на точную науку.

Молдове не хватает средств на "золотодобычу"

Не менее остра и извечная проблема спорта в Республике Молдова — недостаточное финансирование. "Наши национальные федерации и без пандемии недополучали финансирование, а сейчас даже страшно подумать об этом", — говорит Лариса Попова.

У знаменитой спортсменки не сложилось впечатления, что в нашей стране чиновники вообще думают о спорте.

"Неспортивная" расстановка приоритетов стала особенно заметна в период пандемии. Поддержку и помощь получили малый и средний бизнес, бюджетники — но не спортсмены. При том, что до Олимпиады осталось всего ничего.

В этом году, как сообщила Попова, НОК не получил от государства поддержки для подготовки команды к Олимпийским играм. В результате молдавские спортсмены готовятся к Токио на средства, которые выделяет Международный олимпийский комитет. И разумеется, этого категорически не хватает.

Прервется ли полоса неудач

Последние две летние Олимпиады — в Лондоне в 2012 году и в Рио-де-Жанейро в 2016 году оказались для команды Молдовы неудачными. Более того, вполне можно говорить о кризисной тенденции — все три бронзовых призера не прошли допинг-пробы и были лишены медалей.

То есть, уже восемь лет наша страна остается за пределами олимпийского пьедестала почета. Богатые спортивные традиции, прекрасные спортсмены, достойные результаты на многих международных соревнованиях — но не на Олимпиадах.

Между тем, именно победы на Олимпийских играх по степени международного престижа — это самый ценный приз для любого государства. И действительно, складывается впечатление, что либо о спорте подзабыли (и не только из-за коронавируса), либо усилия прилагаются каким-то не таким, не результативным образом.

Кризисную тенденцию пора переломить, пока она не вошла в привычку, и наверное, с этим согласятся и спортсмены, и тренеры. Осталось понять, присоединятся ли к ним государственные структуры, ответственные за развитие спорта в Молдове.

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