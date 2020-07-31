Епуряну: надеюсь, победа в чемпионате поможет в Лиге Европы

Экс-капитан сборной Молдовы по футболу, защитник клуба "Истанбул Башакшехир" Александр Епуряну после победы в чемпионате Турции в эксклюзивном интервью Sputnik поделился своими эмоциями от долгожданного трофея, рассказал, кто из футбольных чиновников на родине поздравил его с титулом, а также признался, что хотел бы завершить карьеру в "Истанбуле".

- Александр, поздравляем вас с долгожданной победой в чемпионате Турции!

- Большое спасибо!

- Несколько лет подряд до этого вы уступали титул в последних турах. Это давило в этот раз?

- Да, я ощущал это давление на себе в последних играх, думаю, что это не могло не сказаться. Последние два года мы боролись, но в конце проигрывали. Это не может не сказаться психологически, по крайней мере, на мне сказалось. Старался не думать об этом, постарался абстрагироваться. Пытался концентрироваться на игре, постарался сделать то, что тренер от нас просит.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Артур Ионица и Александр Епуряну

- Поражения в прошлом году - это, скорее, просто неудача или все же вина команды?

- Трудно сказать. В прошлом году, конечно, мы были на 8 очков впереди второй команды, но в конце проиграли. Я думаю, что мы подарили им прошлогоднее чемпионство. Понятно, что и соперники сделали всё возможное, чтобы догнать нас. Но и мы дали им этот повод. Так что большая вина лежит на нас.

- Правда ли, что к вашей команде отношение со стороны других клубов предвзятое, так как вас считают новым клубом, выскочками?

- Соглашусь с вами. Не особо рады, то что есть такая команда, которая без болельщиков составляет последние годы конкуренцию этим большим клубам.

- Вы взяли титул чемпиона, в следующем сезоне настрой соперников на вас будет серьезнее?

- Всегда так, думаю, случается, в любом чемпионате каждый хочет обыграть чемпиона.

- Выход в Лигу чемпионов не помешает настрою на матч Лиги Европы, который состоится уже на следующей неделе?

- Я надеюсь, не помешает. Наоборот, может быть, нам это придаст какое-то психологическое удовлетворение. У нас получилось взять это чемпионство, и, может быть, на этой волне у нас получится лучше выступить в Лиге Европы.

- Как оцениваете свои физические кондиции?

- Сейчас команда себя чувствует хорошо. Прежде всего, из-за того, что пропала эта психологическая нагрузка, которая была. Команда смотрится неплохо физически, игра 5-го августа покажет, насколько хорошо мы себя чувствуем.

- Получится ли перед следующим сезоном приехать на родину, навестить родных и близких?

- Скорее всего, нет. Чемпионат следующий начнется через месяц. И всё зависит от матчей, которые мы сейчас сыграем в Европе. Если мы пройдем Копенгаген, это будет одна история, если не пройдем – будет другая. Будет тяжело.

- Вы уже шесть лет в турецком клубе, можете назвать его для себя родным?

- Да, я могу так сказать. В этом клубе расцвела моя карьера, конечно, я могу сказать только хорошие слова о клубе, о руководителях, то что они тогда поверили в меня и пригласили. Я постарался за всё это отблагодарить игрой на поле. Шесть лет вместе, через шесть лет сделали такой всем подарок, кто болел за команду, президенту нашему, который очень сильно ждал этой победы.

И мне, после отъезда из моей страны, больше никак не получалось выиграть какой-то трофей. До нынешнего года. Для меня это тоже очень большое подспорье. Я благодарен клубу за то, что они мне дали такой шанс, и вместе мы через шесть лет дошли до такого большого трофея.

© Sputnik / Виталий Белоусов Футбол. Лига Европы. Матч "Анжи" - "Шериф"

- Как думаете, есть ли вариант, что "Истанбул" станет последним клубом в вашей карьере?

- Посмотрим. Я бы хотел, чтобы так получилось. Время покажет, сейчас трудно что-то сказать. Я бы хотел так, потому что я уже не молод. Провести еще несколько лет в этом клубе для меня было бы очень хорошо.

- Кто-то из футбольного руководства Молдовы связывался с вами после победы в турецком чемпионате?

- Мне написал только Павел Чебану, поздравил.

- Поддержку болельщиков из Молдовы ощущаете вдалеке от родины, читаете социальные сети?

- Если честно, я не особо часто посещаю социальные сети. Но если вы говорите, что есть люди, которые пишут поздравления в мой адрес, мне приятно, конечно. Спасибо им большое за их поддержку.

- Получается ли как-то следить за футболом в Молдове, можете кого-то выделить?

- Я давно не смотрел игры нашего чемпионата, я не знаю, что там происходит. Сборная тоже давно не играла, в последних играх ребята вроде получше начали выглядеть. Я хочу им только пожелать успехов, удачи в дальнейшем, чтобы смогли сделать максимум результата для нашей страны.

Не могу сказать, что кто-то выделяется. Я думаю, что мы должны быть сильнее больше как команда, а не индивидуально. К сожалению, у нас в стране не так много индивидуально сильных игроков.

- На фоне новостей про коронавирус, испытывали страх за себя или близких?

- Я больше переживал за своих родителей, потому что они как раз в том возрасте, который составлял основную группу риска. А за себя и за детей... Мы старались не особо об этом думать, заморачиваться. Потому что когда о чем-то думаешь и боишься чего-то, иногда бывает так, что это и случается. Старались держать дистанцию, что и советуют доктора, не ходить в какие-то определенные места, где скопления народа.

- Если со стороны Молдовы поступит предложение привезти золотую медаль в Кишинев, чтобы показать молодым мальчишкам, будущим футболистам, согласитесь?

- Конечно, это не большая проблема, вообще не вижу в этом проблемы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova