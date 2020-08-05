ФК "Шериф" запустил акцию и готов осуществить мечту одного из своих фанатов

Желание, связанное с футболом, может загадать любой, кто любит эту зрелищную игру, написав о нем в письме на электронную почту клуба.

ТИРАСПОЛЬ, 5 авг – Sputnik. Футбольный клуб "Шериф" запускает благотворительную акцию "Футбольная мечта лета". Каждый желающий может написать письмо с пометкой наименования акции на электронный адрес клуба.

"На дворе все еще солнечное лето. Мечтать и строить планы в это время особенно приятно. В связи с этим мы запускаем акцию. Из всех писем мы выберем одно, самое трогательное. Мечтайте, ведь мечты имеют свойство сбываться", - говорится в сообщении клуба.

В тексте послания необходимо подробно описать свое желание-мечту, связанную с футболом, которую хотели бы осуществить. Немаловажно также пояснить, почему выбор пал именно на это событие, как оно связано с футболом и, в частности, с тираспольским клубом.

Письма принимаются до 31 августа, включительно.

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