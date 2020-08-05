Как молдавские гребцы смогут попасть на Большую московскую регату-2020

Алексей Свирин выразил уверенность, что члены зарубежных сборных успеют в кратчайшие сроки после сдачи теста на наличие коронавируса добраться до Москвы, чтобы принять участие в соревнованиях.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Участие в Большой московской регате помимо хозяев подтвердили спортсмены из Молдовы, Беларуси и Казахстана. Соревнования пройдут с 7 по 9 августа на Гребном канале в Крылатском. Как сообщил Sputnik Молдова президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин, гребцы из молдавской сборной будут сдавать тесты на коронавирус у себя на родине.

"Мы к приглашениям отправили все необходимые требования, которые они должны выполнить для того, чтобы появиться на территории и участвовать в соревнованиях. Они сдают тесты у себя", - сказал собеседник.

Свирин выразил уверенность, что члены зарубежных сборных успеют в кратчайшие сроки после сдачи теста добраться до Москвы. Также президент ФГСР отметил, что все команды будут проживать на Гребном канале в одном месте.

"Сдадут тест, получат результат, в течении суток у нас здесь на территории окажутся. Вопросов к этому не будет. Все сборные будут жить на Гребном канале, в одном месте", - отметил Свирин.

Непосредственно на самих соревнованиях организаторами будет проводиться ежедневный мониторинг состояния здоровья атлетов и членов делегаций.

"Мы будем выполнять термометрию в ежедневном режиме. Если, вдруг, вопросы или подозрения возникнут, будем принимать меры", - заключил специалист.

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