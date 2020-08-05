16:54 05 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD16.64
  • RUB0.23
  • RON4.05
  • UAH0.60
Поиск
Тренировка гребцов на Комсомольском озере в Кишиневе

Как молдавские гребцы смогут попасть на Большую московскую регату-2020

© Sputnik / Yana Zaharova
Спорт
Получить короткую ссылку
5810
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200805/31176049/kak-moldavskie-grebtsy-smogut-popast-na-bolshuyu-moskovskuyu-regatu-2020.html

Алексей Свирин выразил уверенность, что члены зарубежных сборных успеют в кратчайшие сроки после сдачи теста на наличие коронавируса добраться до Москвы, чтобы принять участие в соревнованиях.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Участие в Большой московской регате помимо хозяев подтвердили спортсмены из Молдовы, Беларуси и Казахстана. Соревнования пройдут с 7 по 9 августа на Гребном канале в Крылатском. Как сообщил Sputnik Молдова президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин, гребцы из молдавской сборной будут сдавать тесты на коронавирус у себя на родине.

"Мы к приглашениям отправили все необходимые требования, которые они должны выполнить для того, чтобы появиться на территории и участвовать в соревнованиях. Они сдают тесты у себя", - сказал собеседник.

Лариса Попова
© Sputnik / Osmatesco
Олимпийский путь Ларисы Поповой: о жизни, спорте и победах над собой
Свирин выразил уверенность, что члены зарубежных сборных успеют в кратчайшие сроки после сдачи теста добраться до Москвы. Также президент ФГСР отметил, что все команды будут проживать на Гребном канале в одном месте.

"Сдадут тест, получат результат, в течении суток у нас здесь на территории окажутся. Вопросов к этому не будет. Все сборные будут жить на Гребном канале, в одном месте", - отметил Свирин.

Непосредственно на самих соревнованиях организаторами будет проводиться ежедневный мониторинг состояния здоровья атлетов и членов делегаций.

"Мы будем выполнять термометрию в ежедневном режиме. Если, вдруг, вопросы или подозрения возникнут, будем принимать меры", - заключил специалист.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Приднестровцы привезли золото с международной регаты по гребле


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Яркое явление: "осетровая луна" размером с полнеба - фото
Момент мощнейшего взрыва в Бейруте попал на видео.
Момент мощнейшего взрыва в Бейруте попал на видео
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться