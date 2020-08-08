В Молдове стартует Кубок по футболу: все, что нужно знать

Дата старта первого этапа, а также участники и регламент футбольного турнира Молдовы - все это в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Кубок Молдовы по футболу Orange - турнир, в котором определяется обладатель национального кубка. Победитель получает право играть в Лиге Европы УЕФА.

Основные правила и регламент

Новый розыгрыш Кубка Молдовы стартует 8 августа. Решение принято Чрезвычайным комитетом Молдавской федерации футбола (МФФ).

Победитель будет определяться в одной игре, то есть каждый матч будет проходить на вылет. В случае равного счета при истечении основного времени игры, футболистам предстоит провести еще два дополнительных тайма по 15 минут. Затем, если победитель не будет выявлен, объявят серию пенальти.

На предварительной стадии будут участвовать команды Дивизии "В", затем команды Дивизии "А".

Начиная с 1/16 финала к ним присоединятся два клуба Нацдивизии - ФК "Флорешть" и "Дачия Буюкань", а со стадии 1/8 финала все остальные клубы высшего дивизиона.

Финал запланирован на 28 мая 2021 года. Пройдет он на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.

Принцип отбора пар:

По регламенту турнира пары соперников составляют по географическому признаку. При выборе организаторы турнира стараются объединить клубы так, чтобы игрокам пришлось преодолевать как можно меньшие расстояния для проведения матча.

Начиная с 1/8 финала пары будут определяться жеребьевкой.

Матчи предварительного тура

Все стартовые поединки пройдут одновременно. Время начала игр - 17.30. Пары выглядят так:

Мэноилешть – Олимпия (Унгены)

Высока – Круиз плюс (Сороки)

Рышкань – Интер (Рышкань)

Кодру джуниор – Пепень (Кэлэрашь)

Сокол – Слободзея Маре (с. Копчак)

Чимишлия – Синтеза (Чимишлия)

Академия Вииторул – Яловень (Кишинев)

Вэсиень – Крикова (с. Вэсиень)

Победители

Последние три года в Кубке Молдовы побеждали "Петрокуб", "Шериф" и "Милсами". Чаще остальных этот трофей брал именно "Шериф", с 1992 года тираспольчане побеждали в финале Кубка 10 раз.

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