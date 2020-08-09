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Футбольный мяч

Стали известны результаты стартового тура Кубка Молдовы по футболу

© Fotolia / Vividz Foto
Спорт
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Sputnik Молдова
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По итогам предварительного раунда Кубка страны по футболу дальше прошли восемь команд. Следующий тур запланирован на 15 августа.

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Завершен предварительный тур Кубка Молдовы по футболу. Победитель этих соревнований получает право играть в Лиге Европы УЕФА. 

Игры следующего тура запланированы на 15 августа. Как будут выглядеть пары соперников, станет известно позже. 

Итоги матчей предварительного тура

  • Мэноилешть – Олимпия (Унгены) - 3:2
  • Высока – Круиз плюс (Сороки) - 1:0
    Кубок Молдовы по футболу
    © Sputnik / Miroslav Rotari
    Новым обладателем Кубка Молдовы по футболу стал "Петрокуб"
  • Рышкань – Интер (Рышкань) - 0:1
  • Кодру джуниор – Пепень (Кэлэрашь) - 4:4 (5:6 - по пенальти)
  • Сокол – Слободзея Маре (с. Копчак) - 3:1
  • Чимишлия – Синтеза (Чимишлия) - 3:1
  • Академия Вииторул – Яловень (Кишинев) - 1:9
  • Вэсиень – Крикова (с. Вэсиень) - 3-0

Основные правила и регламент 

Новый розыгрыш Кубка Молдовы стартовал 8 августа. Решение принято Чрезвычайным комитетом Молдавской федерации футбола (МФФ).

Победитель определялся по итогам всего одной игры, то есть каждый матч проходил на вылет. В случае равного счета при истечении основного времени игры, футболистам предстояло провести еще два дополнительных тайма по 15 минут. Затем, если победитель не будет выявлен, объявляли серию пенальти.

На предварительной стадии участвуют команды Дивизии "В", затем вступают в борьбу команды Дивизии "А".

Начиная с 1/16 финала к ним присоединятся два клуба Нацдивизии - ФК "Флорешть" и "Дачия Буюкань", а со стадии 1/8 финала все остальные клубы высшего дивизиона.

Финал запланирован на 28 мая 2021 года. Пройдет он на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.

Футбольный мяч
© Sputnik / Алексей Куденко
Сборная Молдовы по футболу сыграет товарищеский матч с Италией

Принцип отбора пар: 

По регламенту турнира пары соперников составляют по географическому признаку. При выборе организаторы турнира стараются объединить клубы так, чтобы игрокам пришлось преодолевать как можно меньшие расстояния для проведения матча. 

Начиная с 1/8 финала пары будут определяться жеребьевкой. 

Последние три года в Кубке Молдовы побеждали "Петрокуб", "Шериф" и "Милсами". Чаще остальных этот трофей брал именно "Шериф", с 1992 года тираспольчане побеждали в финале Кубка 10 раз.

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