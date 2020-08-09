"Шериф" узнал своего соперника в Лиге чемпионов

Победитель предстоящего матча пройдет во второй отборочный раунд, а проигравший сможет попытать удачу в отборочном туре Лиге Европы.

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Футбольный клуб "Шериф" сыграет первый матч в новом сезоне Лиги чемпионов с командой "Фола Эш" из Люксембурга. Об этом сообщили в Молдавской Федерации футбола (МФФ).

Жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона 2020/2021 состоялась в швейцарском Ньоне.

"Матч состоится 18 или 19 августа. Из-за пандемии коронавируса все стадии отборочного раунда Лиги чемпионов, за исключением последней, будут состоять из одного матча", - заявили в МФФ.

Победитель предстоящего матча пройдет во второй отборочный раунд, а проигравший сможет попытать удачу в отборочном туре Лиге Европы.

Напомним, 10 августа своих соперников по Лиге Европы узнают три отечественных команды - "Сфынтул Георге", "Петрокуб" и "Динамо-Авто".

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