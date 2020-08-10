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Молдавские клубы узнали своих соперников в Лиге Европы

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200810/31240659/moldavskie-kluby-uznali-svoikh-sopernikov-v-europe-league.html

В сезоне 2020/2021 нашу страну во втором по значимости континентальном турнире представляют ФК Динамо-Авто", "Сфынтул Георге" и "Петрокуб".

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Три молдавские футбольные команды узнали, с кем сыграют в квалификационных раундах Лиги Европы в сезоне 2020/2021. Об этом сообщили в пресс-службе Молдавской Федерации футбол (МФФ). 

Финал кубка Молдовы по футболу между Шерифом и Сфынтул Георге
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Шериф" узнал своего соперника в Лиге чемпионов

Жеребьевка состоялась в швейцарском Ньоне. 

По ее итогам вице-чемпион Молдовы "Сфынтул Георге" из Суручен встретится в гостях с командой "Шахтер" из белорусского Солигорска.

Бронзовый призер чемпионата республики, "Петрокуб" из Хынчешт, получил в соперники "ТСЦ Бачка Топола" из Сербии. Игра пройдет в Молдове. 

Третий представитель Молдовы в Лиге Европы, "Динамо-Авто" сыграет выездной матч с "Вентспилс" из Латвии. Кстати, эту латышскую команду готовит молдавский специалист Виорел Фрунзэ. 

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Матчи первого предварительно раунда назначены на 27 августа. Они станут решающими, из-за пандемии коронавируса ответных игр не будет. 

Стоит отметить, что "Петрокуб" уже в третий раз пробивается в Лигу Европы - после 2018 и 2019 года, в то время как два других молдавских клуба в этом году дебютируют в турнире.

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