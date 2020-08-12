Снова вместе: какой игрок вернулся в футбольный клуб "Шериф"

ТИРАСПОЛЬ, 12 авг – Sputnik. Боснийский полузащитник Рифет Капич снова вернулся в стан футбольного клуба "Шериф". За желто-черных он играл в сезоне 2018 года, тогда забил шесть мячей в 24 играх, завоевав титул xемпиона Молдовы. Болельщикам Рифет запомнился мячом, который он забил в ворота азербайджанского "Карабаха", принеся победу "Шерифу" со счетом 1:0, напомнили в пресс-службе клуба.

"Я счастлив снова играть за "Шериф". С нетерпением жду тренировочного процесса и официальных игр. Очень хочется снова проявить себя в еврокубках. Атмосфера здесь не изменилась, по-прежнему все просто и комфортно для меня", - сказал футболист.

Капич заметил, что имя наставника "Шерифа" Зорана Зекича известно в футбольном мире и на слуху.

"Считаю его хорошим тренером. Безусловно, это усиление для тираспольского клуба. С Зораном будет легче вписаться в состав и в игру, ввиду того что нет языкового барьера. Остается только усердно работать над собой", - отметил он.

Говоря о планах на новый сезон после возвращения в клуб, боснийский игрок признается, что в первую очередь он хочет снова быть чемпионом Молдовы, а в еврокубках добиться большего, чем в 2018 году.

"Моя мечта - сыграть в групповой стадии Лиги Чемпионов или Лиги Европы. Нужно быть честным перед собой и сделать все возможное для победы. У нас есть необходимые условия. А значит, все зависит от нас самих", - уверен Капич.

По его словам, он знает будущих соперников, а также то, что сейчас в Европе все пытаются заявить о себе. Футболист считает, что нужно показать себя с первых минут игры и не отпускать инициативы до самого финального свистка.

Первым профессиональным клубом для Капича был чешский "Варнсдорф", откуда он перешел в словенский ФК "Горица", где провел два сезона и успел поиграть, в том числе, в матчах Лиги Европы. Во втором по значимости европейском турнире Рифет провел шесть матчей, в которых забил четыре мяча.

Последним клубом Капича до возвращения в "Шериф" был немецкий "Падерборн 07".

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