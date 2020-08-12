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Мастер-класс Раду Албота.

Раду Албот примет участие в US Open 2020

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200812/31277105/radu-albot-primet-uchastie-v-us-open-2020.html

В мире спорта, несмотря на пандемию, вскоре стартует крупный теннисный турнир, открытый чемпионат США. Первая ракетка Молдовы - в числе соискателей победы.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Самый успешный теннисист в истории Молдовы Раду Албот примет участие в US Open 2020. Об этом сообщили в Национальной федерации тенниса Молдовы. 

В этом году турнир пройдет в юбилейный, 140-й раз.

Призы будут разыграны 31 августа – 13 сентября 2020.

Молдавский теннисист Раду Албот
© Sputnik / Yana Zaharova
Раду Албот не смог защитить свой прошлогодний титул на турнире в США

Албот занимает 67 место в рейтинге ATP.

В последний раз он выходил на теннисный корт в официальной встрече 2 марта на турнире Indian Wells Challenger. Это было еще до начала широкого распространения COVID-19.

На данный момент известно, что из-за пандемии с турнира снялись множество известных спортсменов. Среди отказавшихся - прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль, первая ракетка мира Эшли Барти, а также Элина Свитолина и Светлана Кузнецова. 

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