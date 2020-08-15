Киберфутболиста ФК "Шериф" ждут новые матчи: где их можно увидеть

Один из соперников защищает цвета футбольного клуба "Фола Эш" из Люксембурга. С этой командой тираспольчане когда-то играли в квалификации Лиги Чемпионов УЕФА.
ТИРАСПОЛЬ, 15 авг – Sputnik. Киберфутболист ФК "Шериф" Виктор Раковский начал подготовку к Чемпионату Федерации киберфутбола России 2020, который пройдет 12 - 13 сентября. Уже известны первые ближайшие два спарринга в рамках подготовки.
"Соперниками будут представители футбольных клубов "Фола Эш" (Люксембург) и "Сочи" (Россия)", - отметили в пресс-службе клуба.