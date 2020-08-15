Киберфутболиста ФК "Шериф" ждут новые матчи: где их можно увидеть

Один из соперников защищает цвета футбольного клуба "Фола Эш" из Люксембурга. С этой командой тираспольчане когда-то играли в квалификации Лиги Чемпионов УЕФА.

ТИРАСПОЛЬ, 15 авг – Sputnik. Киберфутболист ФК "Шериф" Виктор Раковский начал подготовку к Чемпионату Федерации киберфутбола России 2020, который пройдет 12 - 13 сентября. Уже известны первые ближайшие два спарринга в рамках подготовки.

"Соперниками будут представители футбольных клубов "Фола Эш" (Люксембург) и "Сочи" (Россия)", - отметили в пресс-службе клуба.

С представителем люксембургской команды также будет онлайн шоу-матч, посвященный противостоянию первой команды ФК "Шериф" против ФК "Фола Эш" в квалификации Лиги Чемпионов УЕФА.

Игра состоится 17 августа в 21.00.

Онлайн трансляция появится в день матча по этой ссылке: https://vk.com/esports_fcst.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova