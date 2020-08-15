Перерыв до сентября — матчи Национальной дивизии по футболу перенесены

Молдавская федерация футбола рекомендовала спортсменам, участвующим в матчах еврокубков, уйти на карантин до начала соревнований.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. В матчах Национальной дивизии по футболу объявлен перерыв до 11 сентября.

На основании запросов нескольких клубов комитет по чрезвычайным ситуациям Молдавской федерации футбола (FMF) принял решение о переносе 9-го и 10-го этапов Национального Дивизиона.

Таким образом, матчи 9-го тура стартуют 11 сентября 2020 года.

Полностью обновленная программа будет опубликована на сайте FMF.

В то же время комитет по чрезвычайным ситуациям рекомендовал клубам, участвующим в еврокубках — "Шерифу", "Сфынтул Георге", "Петрокубу" и "Динамо Авто" уйти на карантин до начала кубковых матчей, чтобы не ставить под угрозу проведение турнира.

Федерация заявила, что окажет поддержку клубам, которые будут представлять Молдову на еврокубках, в том числе бесплатное проживание в тренировочном центре в Вадул-луй-Водэ для футболистов тех команд, у которых нет собственной спортивной базы.

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