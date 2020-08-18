Уверенная победа: киберфутболист ФК "Шериф" обыграл соперника из "Фола Эш"

Уже в среду, 19 августа, футболисты двух команд встретятся в матче Лиги чемпионов на главной арене Спортивного комплекса "Шериф".

ТИРАСПОЛЬ, 18 авг – Sputnik. Киберфутболист ФК "Шериф" Виктор Раковский обыграл представителя клуба "Фола Эш" (Люксембург). Серия поединков с Франсиском Муньосом завершилась со счетом – 3:0.

"Итог уверенной победы во всей серии. Шериф-Фола Эш - 5:4. Во второй серии 2:2 (по пенальти 3:1). В третьей – Шериф-Фола Эш - 4:2", - рассказали об итогах матча в пресс-службе ФК "Шериф".

Онлайн шоу-матч был посвящен противостоянию первой команды ФК "Шериф" против ФК "Фола Эш" в квалификации Лиги Чемпионов УЕФА. 19 августа люксембургский клуб снова станет соперником "желто-черных" в квалификации первого раунда Лиги Чемпионов УЕФА. Матч пройдет на главной арене Спортивного комплекса "Шериф".

А Раковский также 12-13 сентября будет представлять ФК "Шериф" на Чемпионате Федерации киберфутбола России 2020.

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