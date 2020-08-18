Уверенная победа: киберфутболист ФК "Шериф" обыграл соперника из "Фола Эш"

Онлайн шоу-матч был посвящен противостоянию первой команды ФК "Шериф" против ФК "Фола Эш" в квалификации Лиги Чемпионов УЕФА. 19 августа люксембургский клуб снова станет соперником "желто-черных" в квалификации первого раунда Лиги Чемпионов УЕФА. Матч пройдет на главной арене Спортивного комплекса "Шериф".
А Раковский также 12-13 сентября будет представлять ФК "Шериф" на Чемпионате Федерации киберфутбола России 2020.
Протестующие фермеры недовольны результатами прошедших бесед с премьером Ионом Кику и вновь призывают собрать заседание по проблемам сельского хозяйства, но уже с представителями парламентских фракций. Сам же премьер объяснил действия властей.