Лига наций: объявлен расширенный состав сборной Молдовы

В расширенный состав сборной Молдовы на матчи Лиги Наций вошли 28 футболистов, из них половина играет в зарубежных чемпионатах.

КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Главный тренер сборной Молдовы по футболу Энгин Фират огласил расширенный состав команды на сентябрьские матчи Лиги Наций. Об этом сообщили в Молдавской федерации футбола (МФФ).

Молдавским сборникам предстоит сыграть 3 сентября с Косово и 6 сентября со Словенией.

В состав вошли 28 футболистов, из них половина выступает за границей, 11 игроков из молдавского чемпионата и еще трое сейчас без клубов.

Сбор начнется 29 августа в Вадул-луй-Водэ .

Вратари: А.Кошелев (Фортуна, Нидерланды), Н.Чеботарь (Сф.Георге), Д.Русу (без клуба), Н.Каланча (без клуба).

Защитники: В.Посмак (Шериф), А.Крачун (Гонвед, Венгрия), И.Армаш (Волунтарь, Румыния), В.Мудрак (Славия, Беларусь), М.Фокша (Сф.Георге), П.Раку, С.Платика, И.Жардан (все - Петрокуб), О.Рябчук (Пасуш де Феррейра, Португалия), Д.Марандич (Целе, Словения).

Изменены даты проведения матчей сборной Молдовы в Лиге наций>>>

Полузащитники: К.Карп (Уфа, Россия), А.Кожокарь (Петрокуб), В.Раца (Киндия, Румыния), Е.Кочук (Сабах, Азербайджан), А.Ионица (Кальяри, Италия), Р.Гынсарь (Крылья Советов, Россия), А.Белоусов (Динамо-Авто), А.Суворов (Сф.Георге), А.Осипов (без клуба), К.Дрос (Спартак Юрмала, Латвия), И.Драган (Милсами).

Нападающие: И.Николаеску (Витебск, Беларусь), В.Амброс (Петрокуб), В.Дамашкан (Торино, Италия).

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