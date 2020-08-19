В Тирасполе состоится первый матч Лиги Чемпионов: как подготовились игроки

ТИРАСПОЛЬ, 19 мар - Sputnik. В среду, 19 августа, на арене спорткомплекса "Шериф" в Тирасполе состоится первый квалификационный раунд Лиги Чемпионов. Против ФК "Шериф" играет ФК "Фола Эш" из Люксембурга.

"Чемпионат для нас очень важен. Мы готовились к нему восемь месяцев. Хочу, чтобы ребята были уверены в себе и спокойны. Надеюсь, сделаем все, как надо", - сказал главный тренер тираспольской команды Зорана Зекич.

Он обратил внимание на то, что его команда мало знает соперников из Люксембурга, и их тактику ведения игры.

"Поэтому нам надо ориентироваться на себя. Меньше ошибаться. Надо суметь забить с первого момента. И в течение игры должна быть максимальная концентрация", - подчеркнул Зекич.

Напутственные слова в связи с тем, что в Тирасполе организуется первый раунд Лиги Чемпионов, сказал и директор спортивного комплекса "Шериф" Важа Тархнишвили.

"Хоть мы и соперники в матчах Национального Дивизиона, ФК "Шериф" будет болеть на международной арене за каждую из команд-участниц. Очень надеюсь, что выступления наших клубов подтвердят тот факт, что молдавский футбол продолжает развиваться и идти вперед", - отметил он.

Как сообщают в пресс-службе "Шерифа", накануне весь персонал клуба, включая игроков и тренерский штаб, прошел обязательный, согласно Регламента проведения соревнований, утвержденного УЕФА, ПРЦ-тест на COVID-19.

Тест был пройдет в единственной в Молдове лаборатории, которая аккредитована Европейским Футбольным Союзом. Его результаты отправлены в штаб-квартиру УЕФА в Ньоне. Все тесты оказались отрицательными, а футболисты, попавшие в заявку на игру против Чемпиона Люксембурга, были допущены к матчу.

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