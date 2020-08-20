Молдавский футболист Ионицэ перешел в клуб знаменитого Филиппо Индзаги

Молдавский полузащитник Артур Ионицэ поменял свою клубную прописку. Новая команда игрока также выступает в Серии А.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Молдавский футболист Артур Ионицэ подписал контракт с итальянским клубом "Беневенто". Об этом сообщили на официальной странице Молдавской федерации футбола.

Соглашение с полузащитником заключили до 30 июня 2023 года.

Игроку предстоит поработать со знаменитым итальянским нападающим Филиппо Индзаги, который сейчас тренирует эту команду.

"Беневенто"- профессиональный клуб из одноименного города в Италии, основан в 1929 году. В предстоящем сезоне команда сыграет в высшем дивизионе итальянской лиги Серии А, куда игроки пробились заняв первое место в Серии Б.

Ранее эта команда лишь раз выходила в высшую лигу в сезоне 2017-2018.

До сих пор с 2014 года Артур Ионицэ выступал также в высшей лиге за итальянский "Кальяри". Там он провел 174 матча и забил 12 голов.

Ионицэ признан лучшим футболистом Молдовы 2019 года.

Он уже во второй раз признан лучшим игроком страны. Впервые Ионицэ получил это звание по итогам 2014 года. Именно в том сезоне он стал первым молдавским футболистом Серии "А", надев футболку "Вероны". А летом 2016 года он перешел в "Кальяри". За этот трансфер были выплачены рекордные для Молдовы 4,5 миллиона евро. С этой командой у него подписано соглашение до 2021 года.

В марте 2019-го Ионицэ с капитанской повязкой вывел сборную Молдовы на игру с Францией. Сыграл за сборную в 45 матчах и забил 3 гола.

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