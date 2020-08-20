19:22 20 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.90
  • USD16.67
  • RUB0.23
  • RON4.11
  • UAH0.61
Поиск
Артур Ионицэ

Молдавский футболист Ионицэ перешел в клуб знаменитого Филиппо Индзаги

© AFP 2020 / VINCENZO PINTO
Спорт
Получить короткую ссылку
16 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/08/13/31355027.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200820/31372197/moldavskiy-futbolist-artur-ionita-pereshel-v-klub-znamenitogo-filippo-inzdagi.html

Молдавский полузащитник Артур Ионицэ поменял свою клубную прописку. Новая команда игрока также выступает в Серии А.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Молдавский футболист Артур Ионицэ подписал контракт с итальянским клубом "Беневенто". Об этом сообщили на официальной странице Молдавской федерации футбола. 

Соглашение с полузащитником заключили до 30 июня 2023 года. 

Игроку предстоит поработать со знаменитым итальянским нападающим Филиппо Индзаги, который сейчас тренирует эту команду.  

"Беневенто"- профессиональный клуб из одноименного города в Италии, основан в 1929 году. В предстоящем сезоне команда сыграет в высшем дивизионе итальянской лиги Серии А, куда игроки пробились заняв первое место в Серии Б. 

Ранее эта команда лишь раз выходила в высшую лигу в сезоне 2017-2018.

Молдавский футболист Артур Ионицэ
© Photo: Twitter / CagliariCalcio
Артур Ионицэ - лучший футболист Молдовы 2019 года

До сих пор с 2014 года Артур Ионицэ выступал также в высшей лиге за итальянский "Кальяри". Там он провел 174 матча и забил 12 голов. 

Ионицэ признан лучшим футболистом Молдовы 2019 года.

Он уже во второй раз признан лучшим игроком страны. Впервые Ионицэ получил это звание по итогам 2014 года. Именно в том сезоне он стал первым молдавским футболистом Серии "А", надев футболку "Вероны". А летом 2016 года он перешел в "Кальяри". За этот трансфер были выплачены рекордные для Молдовы 4,5 миллиона евро. С этой командой у него подписано соглашение до 2021 года.

В марте 2019-го Ионицэ с капитанской повязкой вывел сборную Молдовы на игру с Францией. Сыграл за сборную в 45 матчах и забил 3 гола. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Молдавский футболист перешел в украинскую команду
Все, что оказалось нужно молдавским футболистам, – немного поддержки
Чеботарь: сколько денег нужно, чтобы молдавские футболисты играли хорошо


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ярмарка меда в Кишиневе
Ко дню пчеловода: в центре Кишинева проводится ярмарка меда
Дорожный патруль: российские военные автоинспекторы на конкурсе АрМИ-2020 в Узбекистане
АрМИ-2020: российские военные автоинспекторы провели первое занятие
Где в Кишиневе пройдут школьные ярмарки
Школьные ярмарки в Кишиневе: полный список адресов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться