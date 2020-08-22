История в обмен на фото: новый проект молдавской федерации футбола

КИШИНЕВ, 22 авг - Sputnik. В Молдове любой желающий сможет узнать историю выбранной им футбольной команды из любого населенного пункта страны.

Для этого нужно будет найти фото команды и отправить его в Молдавскую федерацию футбола (МФФ).

Затем организация опубликует на своем сайте все, что известно об этих футболистах и клубе.

"Это новый проект МФФ Его цель - познание истории развития этого спорта в нашей республике, а также продвижение небольших футбольных клубов", - пояснили в МФФ.

Вот, что необходимо сделать для участия в проекте:

отправить фотографию команды из вашего или другого населенного пункта на адрес: presa@fmf.md;

напишите, что вам самим известно о людях на фото, когда был сделан снимок и другое;

расскажите все, что знаете о команде в своем городе, а команда МФФ дополнит информацию.

К проекту присоединились журналисты и знатоки футбола Валентин Яковлев, Андрей Продан и Владимир Хурс. Они добавят в рассказы менее известные детали.

Все истории будут размещены на сайте федерации в рубрике "История футбола".

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