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История в обмен на фото: новый проект молдавской федерации футбола

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200822/31385827/istoriya-v-obmen-na-foto-novyy-proekt-moldavskoy-federatsii-futbola.html

Молдавская федерация футбола решила оригинально рассказать истории команд из разных населенных пунктов.

КИШИНЕВ, 22 авг - Sputnik. В Молдове любой желающий сможет узнать историю выбранной им футбольной команды из любого населенного пункта страны.

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Для этого нужно будет найти фото команды и отправить его в Молдавскую федерацию футбола (МФФ). 

Затем организация опубликует на своем сайте все, что известно об этих футболистах и клубе. 

"Это новый проект МФФ Его цель - познание истории развития этого спорта в нашей республике, а также продвижение небольших футбольных клубов", - пояснили в МФФ. 

Вот, что необходимо сделать для участия в проекте:

  • отправить фотографию команды из вашего или другого населенного пункта на адрес: presa@fmf.md;
  • напишите, что вам самим известно о людях на фото, когда был сделан снимок и другое;
  • расскажите все, что знаете о команде в своем городе, а команда МФФ дополнит информацию.

К проекту присоединились журналисты и знатоки футбола Валентин Яковлев, Андрей Продан и Владимир Хурс. Они добавят в рассказы менее известные детали. 

Все истории будут размещены на сайте федерации в рубрике "История футбола". 

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