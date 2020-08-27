Молодежную сборную Молдовы по футболу возглавил Александр Гузун

Молдавский специалист раньше уже тренировал молодежную команду в 2002-2003 годах, тогда отtчественные футболисты добивались успехов.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Александр Гузун назначен новым тренером молодежной сборной Молдовы по футболу U-21. Об этом сообщили в Молдавской федерации футбола (МФФ).

Прошлый наставник "молодежки" Сергей Клещенко сосредоточится на работе с основной командой республики, по просьбе главного тренера Энгина Фирата. До сих пор Клещенко совмещал две должности.

Ранее 54-летний Гузун уже работал с молодежными командами Молдовы, в частности именно он готовил сборную в 2002-2003 годах.

При нем молодежка сыграла вничью со сверстниками из Нидерландов (2:2) в рамках отборочного цикла к чемпионату Европы. Та игра прошла 2 апреля 2003 года на столичном Республиканском стадионе в присутствии 4 тысяч болельщиков, при этом в команде соперника тогда выступали известные ныне Ван Перси и Роббен.

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Теперь Гузуну предстоит вывести команду на матч против Германии уже 3 сентября. Молдавские футболисты сыграют на выезде в рамках квалификации к чемпионату Европы U-21

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