19:42 27 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD16.62
  • RUB0.22
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск
Александр Гузун

Молодежную сборную Молдовы по футболу возглавил Александр Гузун

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
Получить короткую ссылку
Тема:
Будни молдавского футбола (113)
42 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200827/31465390/molodezhnuyu-sbornuyu-po-footbal-moldovy-vozglavil-aleksandr-guzun.html

Молдавский специалист раньше уже тренировал молодежную команду в 2002-2003 годах, тогда отtчественные футболисты добивались успехов.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Александр Гузун назначен новым тренером молодежной сборной Молдовы по футболу U-21. Об этом сообщили в Молдавской федерации футбола (МФФ). 

Александр Гузун
© Sputnik /
Гузун: молдавским футболистам не хватает духа патриотизма

Прошлый наставник "молодежки" Сергей Клещенко сосредоточится на работе с основной командой республики, по просьбе главного тренера Энгина Фирата. До сих пор Клещенко совмещал две должности.

Ранее 54-летний Гузун уже работал с молодежными командами Молдовы, в частности именно он готовил сборную в 2002-2003 годах.

При нем молодежка сыграла вничью со сверстниками из Нидерландов (2:2) в рамках отборочного цикла к чемпионату Европы. Та игра прошла 2 апреля 2003 года на столичном Республиканском стадионе в присутствии 4 тысяч болельщиков, при этом в команде соперника тогда выступали известные ныне Ван Перси и Роббен.

История в обмен на фото: новый проект молдавской федерации футбола>>>

Теперь Гузуну предстоит вывести команду на матч против Германии уже 3 сентября. Молдавские футболисты сыграют на выезде в рамках квалификации к чемпионату Европы U-21

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Будни молдавского футбола (113)

По теме

Где в Кишиневе откроется пляжный стадион и Академия футбола для детей
Перерыв до сентября — матчи Национальной дивизии по футболу перенесены
Стали известны пары следующего тура Кубка Молдовы по футболу


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
По случаю Дня независимости руководство страны возложило цветы к памятнику Штефана Великого
Праздничные мероприятия в Молдове по случаю Дня независимости - фото
Видео открытия генконсульства Турции в Комрате: как это было
Видео открытия генконсульства Турции в Комрате: как это было
Независимая Молдова: этапы становления
Независимая Молдова: этапы становления

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться