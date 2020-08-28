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Финал кубка Молдовы по футболу между Шерифом и Сфынтул Георге

Первый итог для молдавских клубов в еврокубках: двое из четырех - в игре

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (114)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200828/31468061/pervyy-itog-dlya-moldavskikh-klubov-v-evrokubkakh-dvoe-iz-chetyrekh-v-igre.html

В Лиге чемпионов у Молдовы представителей не осталось, а вот в Лиге Европы еще поборются две команды.

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. Сурученский "Сфынтул Георге" стал единственной молдавской командой, прошедшей во второй отборочный раунд Лиги Европы.

Отечественному клубу удалось в серии пенальти обыграть на выезде "Шахтер" из Солигорска и пройти дальше по турнирной сетке. Матч завершился нулевой ничьей, а поскольку первые три круга квалификации состоят всего из одной встречи, победителя определила серия одиннадцатиметровых ударов, где удача была на стороне "Сфынтул Георге" - 4:1. Пенальти реализовали Сливка, Юрку, Волков и Суворов. Голкиперу удалось отразить удар Сотникова, который был для "Шахтера" вторым в серии, а до этого Якшибаев попал в перекладину, не сумев забить.

Таким образом, сурученцы прошли дальше. Их соперник станет известен в результате жеребьевки, запланированной на 31 августа.

Тираспольский "Динамо-Авто", в свою очередь, проиграл на этой же стадии в выездном поединке "Вентспилсу" - 1:2. А хынчештский "Петрокуб" дома уступил сербскому "Бачка-Топола" - 0:2.

В еврокубках продолжает борьбу тираспольский "Шериф", который в отборе Лиги чемпионов проиграл ФК "Карабах" - 1:2. Теперь "Шерифу" предстоит сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

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Тема:
Будни молдавского футбола (114)

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