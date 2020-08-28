Стал известен соперник Албота на US Open

До сих пор Раду Албот не играл в официальных матчах со своим соперником по первому кругу Открытого чемпионата США по теннису ни разу.

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. Соперником лидера молдавского тенниса Раду Албота (67 место рейтинга АТР) на US Open стал словак Норберт Гомбос (109 строчка рейтинга АТР). Это стало по итогам прошедшей жеребьевки.

До сих пор теннисисты ни разу друг с другом не встречались.

В этом году этот турнир из серии Большого шлема состоится в 140 раз. Поединки пройдут с 31 августа по 13 сентября.

В последний раз Албот выходил на теннисный корт в официальной встрече 2 марта. Это произошло на турнире Indian Wells Challenger - еще до приостановки соревнований в связи с пандемией COVID-19.

Дебютировал на US Open лидер отечественного тенниса в 2014 году. Лишь однажды Албот дошел до третьего раунда основной сетки - в 2017-м. Все остальные выступления в одиночном разряде он завершал на стадии первого круга. А вот в паре в 2018 году он дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата США по теннису. Жеребьевка в парном разряде состоится 31 августа.

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