Как ФК "Шериф" удалось попасть в топ-10 самых титулованных команд мира

Войти в мировой футбольный чарт желто-черным удалось, несмотря на то, что команда никогда не побеждала в престижных соревнованиях масштаба Лиги Чемпионов или Лиги Европы.

ТИРАСПОЛЬ, 2 сен – Sputnik. Футбольный клуб "Шериф" вошел в мировой Топ-10 самых титулованных команд 21 века, заняв девятое место. За 20 лет у тираспольской команды больше трофеев, чем у многих именитых клубов.

"У ФК "Шериф" столько же трофеев на внутренней арене, сколько у португальского "Порту", донецкого "Шахтера" и шотландского "Селтика". И всего на один менеe, чем у испанской "Барселоны", которая в 21 веке четыре раза выигрывала Лигу Чемпионов", - рассказали в пресс-службе клуба.

В "послужном списке" тираспольского клуба в 21 веке, - 18 титулов Чемпиона Молдовы, девять Кубков Молдовы, семь Суперкубков Молдовы, а также два Кубка Чемпионов стран Содружества СНГ.

Как сообщили в ФК "Шериф", всего капитаны тираспольской команды поднимали над головой 36 трофеев, завоеванных на внутренних соревнованиях, а также на международной арене.

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