15:42 03 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.72
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.07
  • UAH0.60
Поиск
Футболисты тираспольского Шерифа торжествуют.

Как ФК "Шериф" удалось попасть в топ-10 самых титулованных команд мира

© Photo : ФК «Шериф»
Спорт
Получить короткую ссылку
20320
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200902/31524640/kak-fk-sherif-udalos-popast-v-top-10-samykh-titulovannykh-komand-mira.html

Войти в мировой футбольный чарт желто-черным удалось, несмотря на то, что команда никогда не побеждала в престижных соревнованиях масштаба Лиги Чемпионов или Лиги Европы.

ТИРАСПОЛЬ, 2 сен – Sputnik. Футбольный клуб "Шериф" вошел в мировой Топ-10 самых титулованных команд 21 века, заняв девятое место. За 20 лет у тираспольской команды больше трофеев, чем у многих именитых клубов.

"У ФК "Шериф" столько же трофеев на внутренней арене, сколько у португальского "Порту", донецкого "Шахтера" и шотландского "Селтика". И всего на один менеe, чем у испанской "Барселоны", которая в 21 веке четыре раза выигрывала Лигу Чемпионов", - рассказали в пресс-службе клуба.

Команда ФК Шериф на поле. Архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
ФК "Шериф" уступил: команда "Карабах" обыграла его с небольшим перевесом
В "послужном списке" тираспольского клуба в 21 веке, - 18 титулов Чемпиона Молдовы, девять Кубков Молдовы, семь Суперкубков Молдовы, а также два Кубка Чемпионов стран Содружества СНГ.

Как сообщили в ФК "Шериф", всего капитаны тираспольской команды поднимали над головой 36 трофеев, завоеванных на внутренних соревнованиях, а также на международной арене.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Первый итог для молдавских клубов в еврокубках: двое из четырех - в игре
Лига наций: объявлен расширенный состав сборной Молдовы
Теги:
футбол, топ-10, топ, чемпион, ФК "Шериф", Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Эмоции, наряды, красная дорожка: открылся 77-й Венецианский кинофестиваль
США грозят России санкциями за вмешательство в дела Беларуси. Что ответил МИД России?
МИД России ответил на угрозы санкций США за "вмешательство в дела Беларуси"
Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы
Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться