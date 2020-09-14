13:40 14 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.74
  • USD16.65
  • RUB0.22
  • RON4.06
  • UAH0.60
Поиск

Серебро для Андриана Мардаре: молдавский легкоатлет дважды поднялся на пьедестал

© Sputnik / Alexey Filippov
Спорт
Получить короткую ссылку
8 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200914/31661520/Serebro-dlya-Andriana-Mardare-moldavskiy-legkoatlet-dvazhdy-podnyalsya-na-pedestal.html

Второе "серебро" в копилке молдавского легкоатлета Андриана Мардаре после участия в мировом и европейском турнирах.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Серебряную медаль первенства World Challenge (Кубок вызова) в Берлине завоевал молдавский легкоатлет Андриан Мардаре.

Молдавский спортсмен Андриан Мардаре завоевал золотую медаль в метании копья на Всемирной летней универсиаде-2019
© Photo : Facebook / Federația Moldovenească a Sportului Studențesc
Успехи сборной Молдовы на Всемирной универсиаде: в копилке еще одно золото

В соревнованиях по метанию копья Мардаре показал результат в 82,61 метра, его снова обошел спортмен из Германии Йоханнес Феттер, он метнул копье на 87,26 метра. Бронза досталась метателю копья из Польши Марцину Круковски (82,31).

Это не первое подобное противостояние легкоатлетов: тремя днями ранее, на European Challenge в Дессау, наш соотечественник также проиграл немецкому спортсмену, завоевав серебро с результатом в 84,41 метра (Феттер показал 86,17 метра).

Таким образом, в копилке Андриана Мардаре уже две серебряные медали. 

Воспитаннику тренера Валериу Лунгу 25 лет, на его счету  - бронза чемпионата Европы Under 23 (2017 год) и золото Всемирной универсиады (2019 год).

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Олимпийский путь Ларисы Поповой: о жизни, спорте и победах над собой


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Один день ученика в пандемии
Один день из жизни ученика в условиях пандемии - фото
В Минске прошел автопробег За единую Беларусь
Как в Минске проходил автопробег "За единую Беларусь" - видео
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться