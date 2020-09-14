Серебро для Андриана Мардаре: молдавский легкоатлет дважды поднялся на пьедестал

Второе "серебро" в копилке молдавского легкоатлета Андриана Мардаре после участия в мировом и европейском турнирах.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Серебряную медаль первенства World Challenge (Кубок вызова) в Берлине завоевал молдавский легкоатлет Андриан Мардаре.

В соревнованиях по метанию копья Мардаре показал результат в 82,61 метра, его снова обошел спортмен из Германии Йоханнес Феттер, он метнул копье на 87,26 метра. Бронза досталась метателю копья из Польши Марцину Круковски (82,31).

Это не первое подобное противостояние легкоатлетов: тремя днями ранее, на European Challenge в Дессау, наш соотечественник также проиграл немецкому спортсмену, завоевав серебро с результатом в 84,41 метра (Феттер показал 86,17 метра).

Таким образом, в копилке Андриана Мардаре уже две серебряные медали.

Воспитаннику тренера Валериу Лунгу 25 лет, на его счету - бронза чемпионата Европы Under 23 (2017 год) и золото Всемирной универсиады (2019 год).

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