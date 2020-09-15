Событие для болельщиков: на футбольные стадионы Молдовы возвращают зрителей

КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Зрителей возвращают на трибуны в матчах Национального Дивизиона Молдовы, начиная с 10-го этапа. Такое решение приняла Молдавская федерация футбола Молдовы (МФФ).
"Для этого спортивные арены обязаны соответствовать всем условиям, установленным МФФ и Национальной чрезвычайной комиссией общественного здравоохранения", - отметили в федерации.
Организаторы матчей обязаны предоставить каждому зрителю входной билет и индивидуальное место, пронумерованное на трибунах с учетом социальной дистанции. Количество зрителей на трибунах не должно превышать 30% вместимости стадиона.
Ответственность за соблюдение условий при этом несут клубы, проводящие матчи.
В федерации также обращают внимание: для получения разрешения на организацию матчей со зрителями на трибунах клубы Национального Дивизиона должны отправить запрос в Департамент соревнований МФФ до 12.00 четверга, 17 сентября.
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