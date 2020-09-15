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Спортивная арена Ла Извор.

Событие для болельщиков: на футбольные стадионы Молдовы возвращают зрителей

© Sputnik / Mihai Caraus.
Спорт
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Истинные поклонники футбола из-за пандемии и карантинных мер, введенных в республике, не могли все это время быть живыми свидетелями матчей. Теперь эта возможность у них появилась, но есть и ограничения, которых необходимо будет придерживаться.

КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Зрителей возвращают на трибуны в матчах Национального Дивизиона Молдовы, начиная с 10-го этапа. Такое решение приняла Молдавская федерация футбола Молдовы (МФФ).

"Для этого спортивные арены обязаны соответствовать всем условиям, установленным МФФ и Национальной чрезвычайной комиссией общественного здравоохранения", - отметили в федерации.

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© Photo : Facebook / Football Federation of Kosova
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Выдвинуты обязательные условия доступа зрителей на трибуны. Стадион должен быть одобрен МФФ, а для проведения матча необходимо выполнять все инструкции Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

Организаторы матчей обязаны предоставить каждому зрителю входной билет и индивидуальное место, пронумерованное на трибунах с учетом социальной дистанции. Количество зрителей на трибунах не должно превышать 30% вместимости стадиона.

Ответственность за соблюдение условий при этом несут клубы, проводящие матчи.

В федерации также обращают внимание: для получения разрешения на организацию матчей со зрителями на трибунах клубы Национального Дивизиона должны отправить запрос в Департамент соревнований МФФ до 12.00 четверга, 17 сентября.

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Теги:
стадионы, болельщики, Молдавская федерация футбола, футбол


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