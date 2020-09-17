00:00 18 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.74
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.06
  • UAH0.59
Поиск
ФК Сфынтул Георге

Лига Европы: сербский "Партизан" с трудом одолел "Сфынтул Георге"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
Получить короткую ссылку
Тема:
Будни молдавского футбола (116)
27 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200917/31714089/sfintul-george-v-europe-league.html

Сербский футбольный клуб "Партизан" лишь в дополнительное время смог победить молдавских игроков из "Сфынтул Георге".

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Молдавский футбольный клуб "Сфынтул Георге", несмотря на упорную борьбу, уступил игрокам из сербского "Партизана" в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы 2020-2021. Встреча завершилась со счетом 0:1 на стадионе Зимбру в Кишиневе. 

Финал кубка Молдовы по футболу между Шерифом и Сфынтул Георге
© Sputnik / Miroslav Rotari
Первый итог для молдавских клубов в еврокубках: двое из четырех - в игре

Футболисты из Сербии лишь в дополнительное время и благодаря пенальти на 104-й минуте сумели выйти вперед. 

Основное время закончилось равным нулевым счетом.

В конце первого экстра-тайма 11-метровый забил израильтянин Бибрас Натхо, бывший игрок московского ЦСКА. 

Победители этого тура сыграют с бельгийским "Шарлеруа" 24 сентября. 

Напомним, в этом году первые три круга квалификации состоят всего из одной встречи.

Молдавские команды в еврокубках 

В еврокубках продолжает борьбу тираспольский "Шериф", который в отборе Лиги чемпионов проиграл ФК "Карабах" - 1:2. Теперь "Шерифу" предстоит сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги Европы против ирландского "Дандолка". Матч состоится 24 сентября в Тирасполе.

Ранее в первом раунде квалификации Лиги Европы тираспольский "Динамо-Авто" проиграл в выездном поединке "Вентспилсу" - 1:2. А хынчештский "Петрокуб" дома уступил сербскому "Бачка-Топола" - 0:2.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video

Тема:
Будни молдавского футбола (116)

По теме

Определились соперники молдавских клубов в еврокубках
Молдавские клубы узнали своих соперников в еврокубках
Пять футбольных клубов Молдовы получили право выступать в еврокубках


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Сгоревшие стол и стулья после пожаров в штате Орегон
Фото: Орегонский апокалипсис - штат страдает от природных пожаров
Цена свержения Лукашенко: оппозиция Беларуси просит у Европы 4 миллиарда долларов.
Видео - Цена свержения Лукашенко: сколько просит у ЕС оппозиция Беларуси
Торговые связи Молдовы.
Коммерческие связи Молдовы: с кем торгуем, что продаем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться