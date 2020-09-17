Лига Европы: сербский "Партизан" с трудом одолел "Сфынтул Георге"

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Молдавский футбольный клуб "Сфынтул Георге", несмотря на упорную борьбу, уступил игрокам из сербского "Партизана" в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы 2020-2021. Встреча завершилась со счетом 0:1 на стадионе Зимбру в Кишиневе.
Футболисты из Сербии лишь в дополнительное время и благодаря пенальти на 104-й минуте сумели выйти вперед.
Основное время закончилось равным нулевым счетом.
В конце первого экстра-тайма 11-метровый забил израильтянин Бибрас Натхо, бывший игрок московского ЦСКА.
Победители этого тура сыграют с бельгийским "Шарлеруа" 24 сентября.
Напомним, в этом году первые три круга квалификации состоят всего из одной встречи.
Молдавские команды в еврокубках
В еврокубках продолжает борьбу тираспольский "Шериф", который в отборе Лиги чемпионов проиграл ФК "Карабах" - 1:2. Теперь "Шерифу" предстоит сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги Европы против ирландского "Дандолка". Матч состоится 24 сентября в Тирасполе.
Ранее в первом раунде квалификации Лиги Европы тираспольский "Динамо-Авто" проиграл в выездном поединке "Вентспилсу" - 1:2. А хынчештский "Петрокуб" дома уступил сербскому "Бачка-Топола" - 0:2.
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