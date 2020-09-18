ФК "Шериф" узнал потенциального соперника по раунду плей-офф в Лиге Европы УЕФА

У желто-черных есть шанс сыграть либо с одним из титулованных фарерских футбольных клубов, либо с одной из самых известных грузинских команд.

ТИРАСПОЛЬ, 18 сен – Sputnik. В ходе жеребьевки, которая состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, ФК "Шериф" узнал потенциального соперника по раунду плей-офф, квалификации Лиги Европы УЕФА. Команда может встретиться с победителем пары "Клаксвик" (Фарерские острова)-"Динамо" (Тбилиси).

"С какой-нибудь из этих команд ФК "Шериф" может встретиться в случае удачного прохождения третьего квалификационного раунда", - пояснили в пресс-службе клуба.

В третьем раунде Лиги Европы УЕФА тираспольская команда сыграет с клубом "Дандолк" из Ирландии. Соперник определился в четверг, 17 сентября, когда ирландский клуб обыграл на выезде "Интер" из Андорры со счетом 1:0.

Игра между клубами "Шериф" и "Дандолк" состоится в Тирасполе 24 сентября на главной арене спортивного комплекса "Шериф" и начнется в 21.00.

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