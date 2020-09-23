"Шериф" против ирландского "Дандолка": о чем предупредил тренер

Лига Европы вернется в Тирасполь: в четверг "Шериф" примет гостей из Ирландии. Занимая первое место в чемпионате Молдовы, команда хочет достигнуть лучшего результата и на соревнованиях европейского уровня. Каковы шансы тираспольчан на победу?

КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik, Штефан Урсу. В букмекерских конторах "Шериф" – явный фаворит квалификации. Ставка на победу тираспольчан составляет 1,75, а в случае клуба "Дандолк" – всего 4,54.

"Я не думаю, что мы – фавориты. "Дандолк" – лучшая команда в Ирландии за последние 20 лет. Они давно играют вместе. У нас нет права на ошибку, иначе мы будем наказаны. То, что игра пройдет в Тирасполе, не дает нам никаких преимуществ, так как мы будем соревноваться без зрителей", – заявил тренер Зоран Зекич.

В этом сезоне европейских кубков "Шериф" провел еще один матч на своем поле: 19 августа на отборочных раундах Лиги чемпионов он обошел "Фола Эш" из Люксембурга со счетом 2-0. Оба нападающих, Абанг и Лукич, не будут присутствовать на матче с "Дандолком": первый ушел из команды, а второй – травмирован. Также против ирландцев не смогут играть Мудиму, Уилсон и Кожокару.

"Шериф" покинул Лигу чемпионов после того, как уступил сильнейшей команде Азербайджана "Карабах" со счетом 1-2. Почетный гол со стороны тираспольчан забил колумбиец Франк Кастанеда, ставший бомбардиром чемпионата Молдовы с 8 голами.

После этого поражения "Шериф" продолжил борьбу в Лиге Европы. Если ему удастся обыграть "Дандолк", то тиаспольчане встретятся в плэй-оффе с победителем пары "КИ Клаксвик" (Фарерские острова) – "Динамо Тбилиси" (Грузия). До сих пор "Шериф" принимал участие в матчах Лиги Европы четыре раза.

Состав команды в состязании с ирландцами будет следующим: Микулич, Н'Диайе, Обилор, Парра, Кристиано, Петро, Коловос, Близниченко, Миоч, Капич, Кастанеда.

Последним приобретением "Шерифа" стал Димитриос Коловос. Полузащитнику 27 лет, ранее он играл за "Панатинаикос". В прошлом году игрок участвовал в пяти матчах в составе греческой сборной в отборочных играх Чемпионата Европы.

Его дебют для "Шерифа" состоялся 18 сентября в Оргееве в состязании против "Сперанцы". Тогда тираспольчане одержали десятую победу подряд на Чемпионате Молдовы: решающий перевес обеспечил гол Ричарда Гадзе из Ганы на 88-й минуте.

Напомним, что игра "Шериф" – "Дандолк" пройдет 24 сентября в Тирасполе и начнется в 21:00. Судить будут арбитры из Македонии, их возглавит Александр Ставрев. Матч будет транслироваться на тираспольском канале TSV.

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