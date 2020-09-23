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Футбол. Лига Европы. Матч Локомотив - Шериф

Игроки и тренеры ФК "Шериф" сдали тест на COVID-19: каковы результаты

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1937)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200923/31774379/igroki-i-trenery-fk-sherif-sdali-test-na-COVID-19-kakovy-rezultaty.html

Согласно Регламенту проведения соревнований, утвержденного УЕФА, прохождение ПРЦ-тест на COVID-19 накануне игры является обязательным.

ТИРАСПОЛЬ, 23 сен – Sputnik. Первая команда ФК "Шериф" продолжает подготовку к поединку третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором она сыграет против ФК "Дандолк" из Ирландии.

"Весь персонал клуба, включая игроков и тренерский штаб, прошел обязательный ПРЦ-тест на COVID-19. Как и после предыдущих проверок, сюрпризов нет – все тесты оказались отрицательными, а игроки были допущены к матчу", - сообщили в пресс-службе ФК "Шериф".

Футболисты тираспольского Шерифа торжествуют.
© Photo : ФК «Шериф»
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Прохождение ПРЦ-тест на COVID-19 является обязательным согласно Регламенту проведения соревнований, утвержденного УЕФА. Тест был пройден в единственной в Молдове лаборатории, которая аккредитована Европейским Футбольным Союзом. Его результаты отправлены в штаб-квартиру УЕФА в Ньоне.

ФК "Шериф" и ФК "Дандолк" встречаются в четверг, 24 сентября, на Главной Арене СК "Шериф". Начало матча в 21.00.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1937)

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Теги:
тест, ФК "Шериф", Приднестровье


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