Игроки и тренеры ФК "Шериф" сдали тест на COVID-19: каковы результаты

ТИРАСПОЛЬ, 23 сен – Sputnik. Первая команда ФК "Шериф" продолжает подготовку к поединку третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором она сыграет против ФК "Дандолк" из Ирландии.

"Весь персонал клуба, включая игроков и тренерский штаб, прошел обязательный ПРЦ-тест на COVID-19. Как и после предыдущих проверок, сюрпризов нет – все тесты оказались отрицательными, а игроки были допущены к матчу", - сообщили в пресс-службе ФК "Шериф".

Прохождение ПРЦ-тест на COVID-19 является обязательным согласно Регламенту проведения соревнований, утвержденного УЕФА. Тест был пройден в единственной в Молдове лаборатории, которая аккредитована Европейским Футбольным Союзом. Его результаты отправлены в штаб-квартиру УЕФА в Ньоне.

ФК "Шериф" и ФК "Дандолк" встречаются в четверг, 24 сентября, на Главной Арене СК "Шериф". Начало матча в 21.00.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova