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Игроки ФК Шериф у автобуса команды.

Главный тренер ФК "Шериф" о команде "Дандолк": соперник очень опасен

© Sputnik / Irina Leahova
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200923/31777106/glavnyy-trener-fk-sherif-ob-irlandskoy-komande-dandolk-sopernik-ochen-opasen.html

Зоран Зекич поделился своим предощущением игры третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против ирландского ФК "Дандолк", которая состоится 24 сентября.

ТИРАСПОЛЬ, 23 сен – Sputnik. Главный тренер ФК "Шериф" Зоран Зекич считает, что соперник его команды в игре 24 сентября – ирландский клуб "Дандолк", очень силен и опасен. Такое мнение он высказал в видеоинтервью, выставленном на сайте тираспольского клуба.

"Если хотим быть победителями, должны играть и в атаке, и в защите. Использовать все навыки, что мы уже долгое время отрабатываем. Соперник опасен", - сказал главный тренер.

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По его словам, ирландский футбол, как и британский, отличается особой манерой.

"Много движения, пасов, единоборства. Мы показали это ребятам, и они готовы. Нам надо играть, используя больше контроля, больше движения с мячом и без", - отметил Зекич.

Тренер надеется, что не будет много изменений в составе участников во время игры. Возможны одна-две замены по тактическим задачам.

"Матч длится 90 минут и нужно смотреть, кого и когда выдвигать на замену, чтобы усилить команду и поднять ритм игры", - подчеркнул он.

ФК "Шериф" и ФК "Дандолк" встречаются в четверг, 23 сентября, на Главной Арене СК "Шериф". Начало матча в 21.00.

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Теги:
Зоран Зекич, соперник, ФК "Шериф", Приднестровье


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