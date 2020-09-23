Главный тренер ФК "Шериф" о команде "Дандолк": соперник очень опасен

ТИРАСПОЛЬ, 23 сен – Sputnik. Главный тренер ФК "Шериф" Зоран Зекич считает, что соперник его команды в игре 24 сентября – ирландский клуб "Дандолк", очень силен и опасен. Такое мнение он высказал в видеоинтервью, выставленном на сайте тираспольского клуба.

"Если хотим быть победителями, должны играть и в атаке, и в защите. Использовать все навыки, что мы уже долгое время отрабатываем. Соперник опасен", - сказал главный тренер.

По его словам, ирландский футбол, как и британский, отличается особой манерой.

"Много движения, пасов, единоборства. Мы показали это ребятам, и они готовы. Нам надо играть, используя больше контроля, больше движения с мячом и без", - отметил Зекич.

Тренер надеется, что не будет много изменений в составе участников во время игры. Возможны одна-две замены по тактическим задачам.

"Матч длится 90 минут и нужно смотреть, кого и когда выдвигать на замену, чтобы усилить команду и поднять ритм игры", - подчеркнул он.

ФК "Шериф" и ФК "Дандолк" встречаются в четверг, 23 сентября, на Главной Арене СК "Шериф". Начало матча в 21.00.

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