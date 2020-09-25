Молдова осталась без представителей в еврокубках: Шериф проиграл Дандолку

Молдавские и ирландские футболисты в основное и дополнительное время матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы не сумели выяснить, кто из них сильнее. Исход встречи определила серия пенальти.

КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Тираспольский футбольный клуб "Шериф", после того как открыл счет, проиграл дома ирландской команде "Дандолк" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2020-2021.

В основное время команды не выявили победителя (1:1). После двух дополнительных таймов счет остался неизменным и была назначена серия пенальти.

В ударах с точки удачливее оказались гости (6-4).

Гол тираспольчан забил Вячеслав Посмак уже через 8 минут после стартового свистка судьи Александра Ставрева из Северной Македонии.

Сравнять счет "Дандолку" помог Шон Мюррей в добавленное время первого тайма.

Победитель этой встречи сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

Напомним, в этом году первые три круга квалификации состоят всего из одной встречи.

Из Лиги Чемпионов в Лигу Европы

В этом сезоне европейских кубков "Шериф" на своем поле 19 августа в отборочном раунде Лиги чемпионов обошел "Фола Эш" из Люксембурга со счетом 2-0.

"Шериф" покинул Лигу чемпионов после того, как затем уступил сильнейшей команде Азербайджана "Карабах" со счетом 1-2. Почетный гол тираспольчан забил колумбиец Франк Кастанеда, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Молдовы с 8 голами.

После этого поражения "Шериф" продолжил борьбу в Лиге Европы, куда попал сразу в третий квалификационный раунд. До сих пор "Шериф" принимал участие в матчах Лиги Европы четыре раза.

Молдавские команды в еврокубках

Ранее в первом раунде квалификации Лиги Европы тираспольский "Динамо-Авто" проиграл в выездном поединке "Вентспилсу" - 1:2, а хынчештский "Петрокуб" дома уступил сербскому "Бачка-Топола" - 0:2.

Сурученский ФК "Сфынтул Георге" дошел до второго квалификационного раунда Лиги Европы. Отечественному клубу удалось в серии пенальти обыграть на выезде "Шахтер" из Солигорска и пройти дальше по турнирной сетке.

Далее молдавский клуб уступил игрокам из сербского "Партизана" в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы 2020-2021.

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