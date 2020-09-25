Молдова осталась без представителей в еврокубках: Шериф проиграл Дандолку

КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Тираспольский футбольный клуб "Шериф", после того как открыл счет, проиграл дома ирландской команде "Дандолк" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2020-2021.
В основное время команды не выявили победителя (1:1). После двух дополнительных таймов счет остался неизменным и была назначена серия пенальти.
В ударах с точки удачливее оказались гости (6-4).
Гол тираспольчан забил Вячеслав Посмак уже через 8 минут после стартового свистка судьи Александра Ставрева из Северной Македонии.
Сравнять счет "Дандолку" помог Шон Мюррей в добавленное время первого тайма.
Победитель этой встречи сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.
Напомним, в этом году первые три круга квалификации состоят всего из одной встречи.
Из Лиги Чемпионов в Лигу Европы
"Шериф" покинул Лигу чемпионов после того, как затем уступил сильнейшей команде Азербайджана "Карабах" со счетом 1-2. Почетный гол тираспольчан забил колумбиец Франк Кастанеда, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Молдовы с 8 голами.
После этого поражения "Шериф" продолжил борьбу в Лиге Европы, куда попал сразу в третий квалификационный раунд. До сих пор "Шериф" принимал участие в матчах Лиги Европы четыре раза.
Молдавские команды в еврокубках
Ранее в первом раунде квалификации Лиги Европы тираспольский "Динамо-Авто" проиграл в выездном поединке "Вентспилсу" - 1:2, а хынчештский "Петрокуб" дома уступил сербскому "Бачка-Топола" - 0:2.
Сурученский ФК "Сфынтул Георге" дошел до второго квалификационного раунда Лиги Европы. Отечественному клубу удалось в серии пенальти обыграть на выезде "Шахтер" из Солигорска и пройти дальше по турнирной сетке.
Далее молдавский клуб уступил игрокам из сербского "Партизана" в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы 2020-2021.
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