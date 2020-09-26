Этот спортсмен завоевал мировое "золото" для Молдовы - подробности

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Награду высшего достоинства завоевал на турнире в венгерском Сегеде Сергей Тарновский.
Победу на "километровке" молдавский каноист одержал сразу после снятия с него четырехлетней дисквалификации. Ранее международная организация обвинила его в содержания допинга в крови во время соревнований.
Любители спорта радуются победе спортсмена и пишут ему благодарственные комментарии в социальных сетях. Во многих прослеживается одно емкое слово - "молодец!".
В июне 2016 года завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Москве, а затем выиграл серебро на чемпионате мира в Милане. Выступал на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где в финале на дистанции 200 метров пришел к финишу третьим, но был лишен медали после разбирательства об употреблении запрещенных стимулирующих препаратов.
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