Этот спортсмен завоевал мировое "золото" для Молдовы - подробности

Прославленный гребец принес республике первую золотую медаль на чемпионате мира, придя первым на дистанции в 1000 метров.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Награду высшего достоинства завоевал на турнире в венгерском Сегеде Сергей Тарновский.

Победу на "километровке" молдавский каноист одержал сразу после снятия с него четырехлетней дисквалификации. Ранее международная организация обвинила его в содержания допинга в крови во время соревнований.

Любители спорта радуются победе спортсмена и пишут ему благодарственные комментарии в социальных сетях. Во многих прослеживается одно емкое слово - "молодец!".

Олег Тарновский родился 10 апреля 1992 года на Украине, но из-за непонимания с национальной федерацией гребли принял решение вместе с братом Сергеем выступать за Молдову.

В июне 2016 года завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Москве, а затем выиграл серебро на чемпионате мира в Милане. Выступал на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где в финале на дистанции 200 метров пришел к финишу третьим, но был лишен медали после разбирательства об употреблении запрещенных стимулирующих препаратов.

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