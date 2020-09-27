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Молдавские каноистки Даниела Кочу и Мария Олэрашу.

Гребцы пополняют копилку - у Молдовы еще одна медаль на чемпионате мира

© Photo : olympic md
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200927/31823412/sportsmeny-pudivlyayut-u-moldovy-esche-odno-zoloto-na-chempionate-mira.html

Второй день подряд усилиями отечественных спортсменов флаг республики взвивается над пьедесталом почета престижного турнира - за субботу и воскресенье они завоевали для страны две медали.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Молдавские каноистки Даниела Кочу и Мария Олэрашу завоевали серебряную медаль на чемпионате мира в по гребле Сегете (Венгрия) на дистанции в 500 метров. Они показали время - 2:01.19. Об этом сказано в коммюнике, опубликованном Национальным олимпийским комитетом республики.

Воспитанниц олимпийского чемпиона Виктора Ренейского опередили лишь украинки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова ((1:58.81).  На третьем месте - чилийки Карен Роко и Мария Майллиард (2:02.91). 

Даниеле Кочу и Марии Олэрашу - по 20 лет, в минувшем году они принимали участие в соревнованиях Европейских игр, проводившихся в Минске. Сейчас их целью является квалификация на Олимпийских играх в Токио. Отборочные туры состоятся в мае будущего года.

В субботу, 26 сентября, награду высшего достоинства завоевал на турнире в венгерском Сегеде Сергей Тарновский.

Тренировка гребцов на Комсомольском озере в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova
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Победу на "километровке" молдавский каноист одержал сразу после снятия с него четырехлетней дисквалификации. Ранее международная организация обвинила его в содержания допинга в крови во время Олимпийских игр в Рио де Жанейро.

Любители спорта радуются победе спортсмена и пишут ему в социальных сетях. Во многих постах прослеживается слово "молодец!".

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Теги:
каноэ, гребля, золотая медаль


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