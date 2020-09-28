ФК "Шериф" выиграл у СК "Кодру" с разгромным счетом

ТИРАСПОЛЬ, 28 сен – Sputnik. Футбольный клуб "Шериф" победил в матче против команды из Лозова "Кодру" с разгромным счетом 6:0. Игра состоялась в рамках 12-го тура Чемпионата Молдовы по футболу в Национальном Дивизионе.
Нынешний тур Чемпионата Молдовы стартовал 26 сентября. По сравнению с прошлым, он запланирован полноценным – пять матчей.
В Сурученах 27 сентября местная команда "Сфынтул Георге" успешно противостояла кишиневскому "Зимбру", победив со счетом 2:0.
На понедельник, 28 сентября, были запланированы последние два матча. Кроме уже завершившегося в Тирас поле, еще один предстоит в Хынчештах, где СК "Петрокуб" сыграет с ФК "Флорешты".
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