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Шериф в атаке. Архивное фото.

ФК "Шериф" выиграл у СК "Кодру" с разгромным счетом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200928/31837488/fk-sherif-vyigral-u-sk-kodru-s-razgromnym-schetom.html

Матч футбольных команд из Тирасполя и Лозова прошел в рамках 12-го тура Чемпионата Молдовы по футболу в Национальном Дивизионе.

ТИРАСПОЛЬ, 28 сен – Sputnik. Футбольный клуб "Шериф" победил в матче против команды из Лозова "Кодру" с разгромным счетом 6:0. Игра состоялась в рамках 12-го тура Чемпионата Молдовы по футболу в Национальном Дивизионе.

Нынешний тур Чемпионата Молдовы стартовал 26 сентября. По сравнению с прошлым, он запланирован полноценным – пять матчей.

Футболисты тираспольского Шерифа торжествуют.
© Photo : ФК «Шериф»
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Вначале в Кишиневе "Дачия-Буюканы" приняла тираспольский "Динамо-Авто" и выиграла со счетом 4:0. В этот же день вечером в Оргееве состоялся поединок "Милсами" и дрокиевской "Сперанцы". Итог - 1:0.

В Сурученах 27 сентября местная команда "Сфынтул Георге" успешно противостояла кишиневскому "Зимбру", победив со счетом 2:0.

На понедельник, 28 сентября, были запланированы последние два матча. Кроме уже завершившегося в Тирас поле, еще один предстоит в Хынчештах, где СК "Петрокуб" сыграет с ФК "Флорешты".

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Теги:
победа, ФК "Шериф", Приднестровье


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