Представители спорта и туризма в Молдове получат защиту

Профессиональный союз спортивного профиля охватит широкий спектр сфер и направлений, в том числе и такую как туризм.

КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. В Молдове создан уникальный для страны Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма.

Такое учреждение было организовано впервые с момента провозглашения независимости Республики Молдова.

На церемонии открытия этого Профсоюза избрали его руководство.

Возглавил его в Молдове Владимир Кулибаба, зампредседателя ПРОФСПОРТ России. Ответственным секретарем стал Александр Голбан, глава Федерации футзала.

"Профсоюз будет нести ответственность за защиту прав и трудовых интересов как спортсменов, так и других работников физической культуры, а также туризма независимо от возраста и звания. Если это ветераны спорта или туризма, то милости просим в Профсоюз. Закон позволяет предоставлять им массу услуг, льгот и преференций", - заявил корреспонденту Sputnik председатель нового молдавского Профсоюза.

Кулибаба выразил сожаление, что долгое время в Молдове не было отдельной структуры, которая могла бы оказывать работникам этих сфер необходимую помощь.

Тем не менее, как отметил Кулибаба, молдавские представители спорта и туризма сумели показать высокие результаты даже при финансовых и многих других трудностях, которые они испытывают.

По его словам, появление такой организации поможет им получить еще больше вдохновения для новых достижений.

Ранее, в марте, была достигнута договоренность 28 спортивными Федерациями республики Молдова о создании такого Профсоюза.

"Интересный опыт коллег из Санкт-Петербурга. Там создали профсоюз для спортсменов. Почему бы нам не перенять это, ведь атлеты тоже нуждаются в защите. Как действующие, так и те, кто ушли из спорта. Речь идет о профессиональных заболеваниях, травмах и разных услугах"-+, - отметил тогда Олег Будза.

После открытия ведомства, стороны активно начнут обмениваться информацией и опытом, и, возможно, вскоре в нашей стране появятся новые программы и проекты.

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