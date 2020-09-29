Стал известен состав сборной Молдовы на матч с Италией

Осталось 8 дней до товарищеского игры между национальными футбольными командами, который запланирован на 7 октября во Флоренции. Несмотря на пандемию, на поле против экс-чемпионов мира смогут выйти сильнейшие игроки нашей "обоймы".

КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik, Штефан Урсу. Главный тренер молдавской сборной по футболу Энгин Фират объявил расширенный состав команды на предстоящий матч против сборной Италии.

В национальную команду вернется полузащитник Раду Гынсарь, который отсутствовал на двух прошедших матчах в Лиге Наций.

Фират вызвал 23 игроков, 5 из них выступают во внутреннем чемпионате. За двумя футболистами главный тренер следил накануне во время игры Национальной дивизии между ФК "Петрокуб" и ФК "Флорешть".

Речь идет об игроках Серджиу Плэтика и Владимире Амбросе, последний сумел отличиться дублем в прошедшей встрече.

Другой "сборник" из "Петрокуба" - Петру Раку получил вызов несмотря на то, что в последней игре не выходил на поле, а остался в запасе. Еще один футболист национальной команды – лидер ФК "Шериф" Вячеслав Посмак.

В команду вошли четверо футболистов из чемпионата Румынии, также по двое из российской Премьер-лиги, нидерландской "Эредивизи," чемпионатов Азербайджана и Словении.

Помимо этого, приглашение получили игроки из итальянской Серии А, а также чемпионатов из Турции, Белоруссии, Португалии, Словакии, Швейцарии и Венгрии.

В состав вошел и один из самых опытных игроков – Александр Епуряну, которому 27 сентября исполнилось 34 года. Он продолжает свою карьеру в турецком чемпионате.

Главные надежды "трехцветных" связаны с форвардами Ионом Николаеску, Виталием Дамашканом и Николаем Милинчану. В последних играх за свои клубы они отличились результативными действиями.

Товарищеский матч со сборной Италии станет экзаменом перед важными играми против Греции и Словении в Лиге Наций. С итальянцами наши футболисты сыграют 7 октября, с греками 11 октября в Афинах, а со словенцами - через три дня, но уже в Кишиневе.

Все эти встречи пройдут без зрителей на трибунах.

Полный состав молдавской сборной по футболу:

Вратари: А.Кошелев (Фортуна Ситтард, Нидерланды), Н.Чеботарь (Петролул, Румыния), С.Намашко (Кешля, Азербайджан).

Защитники: И.Армаш (Волунтарь, Румыния), О.Рябчук (Пасуш де Феррейра, Португалия), А.Епуряну (Истанбул ББ, Турция), Д.Марандич (Целе, Словения), В.Мудрак (Славия, Беларусь), А.Крачун (Гонвед, Венгрия), Д.Граур (Астра, Румыния), В.Посмак (Шериф), П.Раку, С.Плэтика (оба - Петрокуб).

Полузащитники: А.Ионицэ (Беневенто, Италия), К.Карп (Уфа, Россия), Е.Кочук (Сабах, Азербайджан), Р.Гынсарь (Крылья Советов, Россия), В.Рацэ (Киндия, Румыния), М.Каймаков (Олимпия Любляна, Словения), А.Суворов (Сф.Георге).

Нападающие: И.Николаеску (ДАК 1904, Словакия), В.Дамашкан (Валвейк, Нидерланды), Н.Милинчану (Вадуц, Лихтенштейн).

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