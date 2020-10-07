"Тарантелла" выплясалась, "бэтута" - нет: Италия разгромила Молдову в контрольном матче

КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Проверка "личного состава" и наработка игровых связей - такова была цель обоих соперников на поле.
Выглядеть плохо, конечно, никто не собирался, даже наоборот, ведь приличный результат на фоне высокого уровня взаимодействия дает необходимую инъекцию уверенности на будущее.
В рейтинге ФИФА Молдова и Италия - на разных полюсах: наши соперники занимают 12-ю строчку, мы - 175-ю.
Да и суммарный итог предыдущих встреч явно в пользу четырехкратных чемпионов мира, четыре победы в стольких же поединках (все - официальные), общий счет мячей 9-2.
Сказался ли "груз статуса и статистики" на ходе противоборства в первом товарищеской встрече?
Отрицательный ответ был применим лишь к первым 15 минутам. На этом отрезке итальянцы активничали, но за нашими "триколорами" - первый опасный удар по воротам. Однако, как оказалось, соперникам хватило четверти часа, чтобы разобраться со слабыми местами в обороне молдавских футболистов.
Первый гол - вроде и незатейливый, точный удар головой после подачи углового.
Дальше все реально пошло в ритме зажигательной итальянского "тарантеллы" - взятия наших ворот были на самые разные вкусы.
Впрочем, мы и сами себе забить ухитрились.
К концу первого тайма на табло уже было 5-0, во второй половине, носившей явно разминочный (главным образом - для итальянцев), он вырос до 6-0.
Само собой, к вящему неудовольствию наставника молдавских футболистов, турецкого специалиста Энгина Фирата.
"Проба сил" нашим игрокам явно не удалась, осмысленный футбол в их исполнении был редкими эпизодами.
Сборная Молдовы не сумела повторить во Флоренции "перформанс", выданный месяцем ранее (и сотней с лишним километров севернее), когда она, также в Италии, на пармском стадионе - в качестве нейтрального поля - добыла качественную ничью в матче Лиги наций с Косово.
Теперь тренерскому составу следует сделать свои выводы, особенно в связи с состоянием оборонительных редутов, да и сами игроки должны извлечь для себя пользу из урока, который был им преподан.
Иначе и не стоило навещать апеннинских орлов в их гнезде.
Удалось ли "переварить пилюлю", мы увидим уже в воскресенье, в выездном матче Лиги наций против сборной Греции.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>