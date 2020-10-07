"Тарантелла" выплясалась, "бэтута" - нет: Италия разгромила Молдову в контрольном матче

Обе сборные решили, что им нужна реальная игровая практика перед очередными официальными матчами Лиги наций.

КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Проверка "личного состава" и наработка игровых связей - такова была цель обоих соперников на поле.

Выглядеть плохо, конечно, никто не собирался, даже наоборот, ведь приличный результат на фоне высокого уровня взаимодействия дает необходимую инъекцию уверенности на будущее.

В рейтинге ФИФА Молдова и Италия - на разных полюсах: наши соперники занимают 12-ю строчку, мы - 175-ю.

Да и суммарный итог предыдущих встреч явно в пользу четырехкратных чемпионов мира, четыре победы в стольких же поединках (все - официальные), общий счет мячей 9-2.

Сказался ли "груз статуса и статистики" на ходе противоборства в первом товарищеской встрече?

Отрицательный ответ был применим лишь к первым 15 минутам. На этом отрезке итальянцы активничали, но за нашими "триколорами" - первый опасный удар по воротам. Однако, как оказалось, соперникам хватило четверти часа, чтобы разобраться со слабыми местами в обороне молдавских футболистов.

Первый гол - вроде и незатейливый, точный удар головой после подачи углового.

© REUTERS / ALBERTO LINGRIA "Скуадра адзурра" открывает счет.

Дальше все реально пошло в ритме зажигательной итальянского "тарантеллы" - взятия наших ворот были на самые разные вкусы.

© REUTERS / ALBERTO LINGRIA ...и на этом вовсе не останавливается.

Впрочем, мы и сами себе забить ухитрились.

К концу первого тайма на табло уже было 5-0, во второй половине, носившей явно разминочный (главным образом - для итальянцев), он вырос до 6-0.

Само собой, к вящему неудовольствию наставника молдавских футболистов, турецкого специалиста Энгина Фирата.

© REUTERS / ALBERTO LINGRIA Настроение - по счету.

"Проба сил" нашим игрокам явно не удалась, осмысленный футбол в их исполнении был редкими эпизодами.

Сборная Молдовы не сумела повторить во Флоренции "перформанс", выданный месяцем ранее (и сотней с лишним километров севернее), когда она, также в Италии, на пармском стадионе - в качестве нейтрального поля - добыла качественную ничью в матче Лиги наций с Косово.

Теперь тренерскому составу следует сделать свои выводы, особенно в связи с состоянием оборонительных редутов, да и сами игроки должны извлечь для себя пользу из урока, который был им преподан.

Иначе и не стоило навещать апеннинских орлов в их гнезде.

Удалось ли "переварить пилюлю", мы увидим уже в воскресенье, в выездном матче Лиги наций против сборной Греции.

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