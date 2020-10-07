00:02 08 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.90
  • USD16.89
  • RUB0.22
  • RON4.08
  • UAH0.60
Поиск
Товарищеский матч Италия - Молдова

"Тарантелла" выплясалась, "бэтута" - нет: Италия разгромила Молдову в контрольном матче

© REUTERS / ALBERTO LINGRIA
Спорт
Получить короткую ссылку
36 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/07/31957988.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20201007/31954240/tarantella-udalas-betuta-ne-ochen-moldova-proigrala-italii-v-kontrolnom-matche.html

Обе сборные решили, что им нужна реальная игровая практика перед очередными официальными матчами Лиги наций.

КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Проверка "личного состава" и наработка игровых связей - такова была цель обоих соперников на поле.

Сборная Молдовы. Архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Стал известен состав сборной Молдовы на матч с Италией

Выглядеть плохо, конечно, никто не собирался, даже наоборот, ведь приличный результат на фоне высокого уровня взаимодействия дает необходимую инъекцию уверенности на будущее. 

В рейтинге ФИФА Молдова и Италия - на разных полюсах: наши соперники занимают 12-ю строчку, мы - 175-ю.

Да и суммарный итог предыдущих встреч явно в пользу четырехкратных чемпионов мира, четыре победы в стольких же поединках (все - официальные), общий счет мячей 9-2.

Сказался ли "груз статуса и статистики" на ходе противоборства в первом товарищеской встрече?

Отрицательный ответ был применим лишь к первым 15 минутам. На этом отрезке итальянцы активничали, но за нашими "триколорами" - первый опасный удар по воротам. Однако, как оказалось, соперникам хватило четверти часа, чтобы разобраться со слабыми местами в обороне молдавских футболистов.

Первый гол - вроде и незатейливый, точный удар головой после подачи углового.

Товарищеский матч. Италия - Молдова
© REUTERS / ALBERTO LINGRIA
"Скуадра адзурра" открывает счет.

Дальше все реально пошло в ритме зажигательной итальянского "тарантеллы" - взятия наших ворот были на самые разные вкусы.

Товарищеский матч. Италия - Молдова
© REUTERS / ALBERTO LINGRIA
...и на этом вовсе не останавливается.

 Впрочем, мы и сами себе забить ухитрились.

К концу первого тайма на табло уже было 5-0, во второй половине, носившей явно разминочный (главным образом - для итальянцев), он вырос до 6-0.

Само собой, к вящему неудовольствию наставника молдавских футболистов, турецкого специалиста Энгина Фирата.

Engin Firat
© REUTERS / ALBERTO LINGRIA
Настроение - по счету.

"Проба сил" нашим игрокам явно не удалась, осмысленный футбол в их исполнении был редкими эпизодами.

Матч Молдова - Косово. Лига наций УЕФА
© Photo : Facebook / Football Federation of Kosova
Достойный дебют в "Пармской обители": Молдова сыграла вничью со сборной Косово

Сборная Молдовы не сумела повторить во Флоренции "перформанс", выданный месяцем ранее (и сотней с лишним километров севернее), когда она, также в Италии, на пармском стадионе - в качестве нейтрального поля - добыла качественную ничью в матче Лиги наций с Косово.

Теперь тренерскому составу следует сделать свои выводы, особенно в связи с состоянием оборонительных редутов, да и сами игроки должны извлечь для себя пользу из урока, который был им преподан.

Иначе и не стоило навещать апеннинских орлов в их гнезде.

Удалось ли "переварить пилюлю", мы увидим уже в воскресенье, в выездном матче Лиги наций против сборной Греции. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Молдавский футболист Ионицэ перешел в клуб знаменитого Филиппо Индзаги


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Кинолог с одной из служебных собак породы шалайка.
"Стойка" на инфекцию: как тренируют служебных собак, выявляющих COVID-19 по запаху
Чем Молдове выгоден статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.
Молдова и ЕАЭС: каковы перспективные сферы сотрудничества между сторонами
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове март-сентябрь 2020
COVID-19 в Молдове: антирекорды, цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться