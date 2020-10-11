Третья игра Молдовы в Лиге Наций: молдавские "сборники" уступили грекам

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Сборная Молдовы уступила сборной Греции в своем третьем матче в Лиге Нации. Игра в Афинах завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Первый тайм подопечные Энгина Фирата продержались достойно. Несмотря на несколько попыток хозяев поразить ворота соперника, у них ничего не вышло: важные спасения сделал молдавский вратарь Станислав Намашко.
Но все же счет на табло удалось изменить до конца первой половины матча. Молдавские футболисты неаккуратно сыграли в своей штрафной против атакующих греков. В итоге нидерландский арбитр Деннис Хиглер назначил пенальти - 11-метровый удар реализовал Анастасиос Бакасетас.
Вторую половину матча "эллины" начали заметно резвее и уже спустя пять минут поразили ворота Намашко во второй раз. Отличился Петрос Манталос.
В дальнейшем молдавские спортсмены собрались и не допустили более ни одного гола, неоднократно спасал свои ворота молдавский голкипер. А вот забить "трехцветные" так и не сумели. Даже пенальти, назначенный уже в ворота греков в самом конце игры, не помог: Николае Милинчану отправил мяч прямо в руки вратаря.
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Молдова в Лиге Наций
Молдавская сборная в Лиге наций находится в группе С третьей лиги вместе с Косово, Словенией и Грецией. Наши "сборники" сумели сыграть вничью с командой из Косово (1:1), а вот словенцам минимально уступили (0:1).
Молдова пока находится на последнем месте в этом квартете, в ее активе один балл.
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