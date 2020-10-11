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Третья игра Молдовы в Лиге Наций: молдавские "сборники" уступили грекам

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (117)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20201011/31996577/retya-igra-oldovy-v-nation-league-moldavskie-sborniki-ustupili-grekam.html

Молдавские футболисты продолжают свой путь в Лиге Наций. Теперь в активе сборной в этом турнире одна ничья и два поражения.

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Сборная Молдовы уступила сборной Греции в своем третьем матче в Лиге Нации. Игра в Афинах завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первый тайм подопечные Энгина Фирата продержались достойно. Несмотря на несколько попыток хозяев поразить ворота соперника, у них ничего не вышло: важные спасения сделал молдавский вратарь Станислав Намашко. 

Футбольный матч Словения - Молдова.
© REUTERS / BORUT ZIVULOVIC
Сборная Молдовы в Лиге наций: шаг второй, менее удачный

Но все же счет на табло удалось изменить до конца первой половины матча. Молдавские футболисты неаккуратно сыграли в своей штрафной против атакующих греков. В итоге нидерландский арбитр Деннис Хиглер назначил пенальти - 11-метровый удар реализовал Анастасиос Бакасетас.

Вторую половину матча "эллины" начали заметно резвее и уже спустя пять минут поразили ворота Намашко во второй раз. Отличился Петрос Манталос.

В дальнейшем молдавские спортсмены собрались и не допустили более ни одного гола, неоднократно спасал свои ворота молдавский голкипер. А вот забить "трехцветные" так и не сумели. Даже пенальти, назначенный уже в ворота греков в самом конце игры, не помог: Николае Милинчану отправил мяч прямо в руки вратаря.

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Публикация от FMF (@fmfmoldova)

Молдова в Лиге Наций

Молдавская сборная в Лиге наций находится в группе С третьей лиги вместе с Косово, Словенией и Грецией. Наши "сборники" сумели сыграть вничью с командой из Косово (1:1), а вот словенцам минимально уступили (0:1).

Молдова пока находится на последнем месте в этом квартете, в ее активе один балл.

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Тема:
Будни молдавского футбола (117)

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