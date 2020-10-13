Молодежная сборная Молдовы победила в матче с футболистами Бельгии

Исход отборочного матча Чемпионата Европы-2021 решил единственный гол, который был забит в первом тайме.

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Молодежная сборная Молдовы обыграла команду из Бельгии в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы-2021.

Матч, который был сыгран в Тирасполе, на стадионе "Шериф", завершился победой молдавских футболистов — 1:0.

Победный, и единственный во всем матче гол забил на 38 минуте Денис Фуртуна.



У бельгийцев был шанс отыграть мяч с пенальти. Однако 20-летний Лоис Опенда не сумел реализовать одиннадцатиметровый на 88 минуте.

В предыдущем матче, который состоялся 9 октября на стадионе "Зимбру", наша молодежная сборная проиграла команде Германии со счетом 5:0.

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