Удача на турнире ATP: молдавский теннисист Раду Албот одолел соперника из Германии

Самый известный молдавский мастер ракетки удвоил свой успех на турнире ATP в Германии, на этот раз он одержал победу над хозяином корта.

КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Раду Албот обыграл соперника из Германии Оскара Отте во втором круге турнира серии АТР в Германии.

Встреча сложилась удачно для 30-летнего спортсмена из Молдовы.

Первый сет был в пользу Албота (6-4), второй - его оппонента (7-5). Решающий сет оказался за молдавским теннисистом - 7-5.

Всего игра продолжалась два часа 30 минут.

За время выступлений Албот и Отте ни разу не встречались на корте, это был их первый поединок.

Соперник в следующем круге турнира определится завтра, после встречи немца Даниэля Альтмайера и швейцарца Генри Лааксонена.

Ранее лидер молдавского тенниса Раду Албот одержал победу над французом Пьером-Югом Эрбером в первом круге турнира.

Поединок завершился трехсетовым успехом отечественного спортсмена - 6:2, 4:6, 6:4.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova