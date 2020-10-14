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Раду Албот

Удача на турнире ATP: молдавский теннисист Раду Албот одолел соперника из Германии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20201014/32031306/radu-albot-na-atp-v-germany.html

Самый известный молдавский мастер ракетки удвоил свой успех на турнире ATP в Германии, на этот раз он одержал победу над хозяином корта.

КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Раду Албот обыграл соперника из Германии Оскара Отте во втором круге турнира серии АТР в Германии.

Встреча сложилась удачно для 30-летнего спортсмена из Молдовы.

Первый сет был в пользу Албота (6-4), второй - его оппонента (7-5). Решающий сет оказался за молдавским теннисистом - 7-5.

Всего игра продолжалась два часа 30 минут.

Молдавский теннисист Раду Албот
© Sputnik / Yana Zaharova
Раду Албот возвращается на корт - с кем он сразится в ближайшем матче

За время выступлений Албот и Отте ни разу не встречались на корте, это был их первый поединок.

Соперник в следующем круге турнира определится завтра, после встречи немца Даниэля Альтмайера и швейцарца Генри Лааксонена.

Ранее лидер молдавского тенниса Раду Албот одержал победу над французом Пьером-Югом Эрбером в первом круге турнира.

Поединок завершился трехсетовым успехом отечественного спортсмена - 6:2, 4:6, 6:4.

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