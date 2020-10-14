Молдова в Лиге наций: ответный матч со Словенией, снова поражение

Четвертая игра группового турнира, она же - первая на собственном поле, обернулась самым крупным проигрышем.

КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Сборная Молдовы крупно уступила Словении домашний поединок в третьей группе дивизиона C Лиги наций - 0-4.

До игры

Все было не в пользу наших ребят, "дистанция огромного размера" в рейтинге ФИФА (175-я позиция против 64-й), результаты в нынешнем розыгрыше Лиги наций (одна ничья и два поражения у нас, одна ничья и две победы у соперников - и ни одного пропущенного гола), история личных встреч (3 поражения от Словении с общим счетом 1-6).

Кроме того, сборная Молдовы не могла рассчитывать на Александру Епуряну и Дениса Марандича - по медицинским показаниям, как и на дисквалифицированного Вячеслава Посмака.

Оставалось уповать лишь на "морально-волевые".

Матч

Первые три-четыре минуты гости были прижаты к своим воротам и едва не пропустили гол. Но быстро оправились и столь же оперативно открыли счет на восьмой минуте. Лиха беда начало...

Пенальти, еще один "зевок" в обороне, и к концу первого тайма мы имели уже три мяча в сетке.

Вторая половина игры, еще один одиннадцатиметровый, и счет приобрел окончательный вид, героем матча у гостей стал Харис Вукич, автор хет-трика.

Не помогло даже то, что тренер Энгин Фират (представляется - из суеверия) сменил традиционную джентльменскую жилетку на "мастерку".

Конечно, пропустили меньше, чем в товарищеском матче от Италии...

Но итог, тем не менее, неутешительный: без зрителей, без игры, без гола.

Сухой остаток...

...который сопровождает горький осадок. Сборная Молдовы перед предпоследним туром группового турнира прочно обосновалась на последнем месте.

Предстоящий домашний матч с Грецией вряд ли что-то в этом смысле изменит, но он хоть может дать какую-то надежду на будущее.

Как говорится, подождем-посмотрим...

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