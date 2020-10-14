00:11 15 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.04
  • USD16.99
  • RUB0.22
  • RON4.11
  • UAH0.60
Поиск
Матч Молдова - Словения. 14 октября 2020 года.

Молдова в Лиге наций: ответный матч со Словенией, снова поражение

© REUTERS / STRINGER
Спорт
Получить короткую ссылку
27 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/0e/32037206.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20201014/32033580/moldova-v-lige-natsiy-otvetnyy-match-so-sloveniey-snova-porazhenie.html

Четвертая игра группового турнира, она же - первая на собственном поле, обернулась самым крупным проигрышем.

КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Сборная Молдовы крупно уступила Словении домашний поединок в третьей группе дивизиона C Лиги наций - 0-4.

До игры

Футбольный матч Словения - Молдова.
© REUTERS / BORUT ZIVULOVIC
Сборная Молдовы в Лиге наций: шаг второй, менее удачный
Все было не в пользу наших ребят, "дистанция огромного размера" в рейтинге ФИФА (175-я позиция против 64-й), результаты в нынешнем розыгрыше Лиги наций (одна ничья и два поражения у нас, одна ничья и две победы у соперников - и ни одного пропущенного гола), история личных встреч (3 поражения от Словении с общим счетом 1-6).

Кроме того, сборная Молдовы не могла рассчитывать на Александру Епуряну и Дениса Марандича - по медицинским показаниям, как и на дисквалифицированного Вячеслава Посмака.

Оставалось уповать лишь на "морально-волевые". 

Матч

Первые три-четыре минуты гости были прижаты к своим воротам и едва не пропустили гол. Но быстро оправились и столь же оперативно открыли счет на восьмой минуте. Лиха беда начало...

Пенальти, еще один "зевок" в обороне, и к концу первого тайма мы имели уже три мяча в сетке.

Вторая половина игры, еще один одиннадцатиметровый, и счет приобрел окончательный вид, героем матча у гостей стал Харис Вукич, автор хет-трика.

Не помогло даже то, что тренер Энгин Фират (представляется - из суеверия) сменил традиционную джентльменскую жилетку на "мастерку".

Конечно, пропустили меньше, чем в товарищеском матче от Италии...

Но итог, тем не менее, неутешительный: без зрителей, без игры, без гола. 

Сухой остаток...

...который сопровождает горький осадок. Сборная Молдовы перед предпоследним туром группового турнира прочно обосновалась на последнем месте.

Предстоящий домашний матч с Грецией вряд ли что-то в этом смысле изменит, но он хоть может дать какую-то надежду на будущее.

Как говорится, подождем-посмотрим...

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Третья игра Молдовы в Лиге Наций: молдавские "сборники" уступили грекам
"Тарантелла" выплясалась, "бэтута" - нет: Италия разгромила Молдову в контрольном матче


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
День города-2020.
Фото - Пандемии вопреки: в столице Молдовы отметили День города
Как кишиневцы отмечают День города.
Как кишиневцы отмечают День города
Кищинев 1812-1917 часть 2
Видео: прогулка по "ожившему" старому Кишиневу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться