Молдова в Лиге наций: ответный матч со Словенией, снова поражение

КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Сборная Молдовы крупно уступила Словении домашний поединок в третьей группе дивизиона C Лиги наций - 0-4.
До игры
Кроме того, сборная Молдовы не могла рассчитывать на Александру Епуряну и Дениса Марандича - по медицинским показаниям, как и на дисквалифицированного Вячеслава Посмака.
Оставалось уповать лишь на "морально-волевые".
Матч
Первые три-четыре минуты гости были прижаты к своим воротам и едва не пропустили гол. Но быстро оправились и столь же оперативно открыли счет на восьмой минуте. Лиха беда начало...
Пенальти, еще один "зевок" в обороне, и к концу первого тайма мы имели уже три мяча в сетке.
Вторая половина игры, еще один одиннадцатиметровый, и счет приобрел окончательный вид, героем матча у гостей стал Харис Вукич, автор хет-трика.
Не помогло даже то, что тренер Энгин Фират (представляется - из суеверия) сменил традиционную джентльменскую жилетку на "мастерку".
Конечно, пропустили меньше, чем в товарищеском матче от Италии...
Но итог, тем не менее, неутешительный: без зрителей, без игры, без гола.
Сухой остаток...
...который сопровождает горький осадок. Сборная Молдовы перед предпоследним туром группового турнира прочно обосновалась на последнем месте.
Предстоящий домашний матч с Грецией вряд ли что-то в этом смысле изменит, но он хоть может дать какую-то надежду на будущее.
Как говорится, подождем-посмотрим...
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