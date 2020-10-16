Албот выбыл из турнира ATP: дальше идет соперник из Швейцарии

Лидер молдавского тенниса завершил свое выступление на турнире ATP в Германии. В очередной стадии соревнования его противник оказался сильнее.

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Раду Албот уступил сопернику из Швейцарии Феликсу Оже-Альяссиму в 1/4 финала турнира серии АТР в Германии.

Матч для 30-летнего молдавского теннисиста не заладился с самого начала: первый сет завершился в пользу оппонента (3-6).

Второй сет Албот, вопреки всем усилиям, проиграл вчистую - 0-6.

Всего игра продолжалась час 11 минут.

За время выступлений Албот и Оже-Альяссим ни разу не встречались на корте, это был их первый поединок.

Ранее Албот провел в турнире две успешные трехсетовые игры. В первом круге молдавский мастер ракетки одолел француза Пьера-Юга Эрбера, затем хозяина корта немца Оскара Отте.

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