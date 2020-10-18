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Евгений Савин, блогер КраСава

Чем звезда YouTube занимался в Тирасполе: в Приднестровье прошли съемки "КраСавы"

© Sputnik
Спорт
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/12/32072699.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20201018/32072172/chem-zvezda-youyube-zanimalsya-v-tiraspole-v-pridnestrove-proshli-semki-krasavy.html

Терновка. Сельский стадион "Динамо Авто". Тайные съемки рассекречены по прямой наводке из социальных сетей.

ТИРАСПОЛЬ, 18 окт — Sputnik, Юлия Сорокопуд. Фото с пользователем @sava9 в минуты разлетелись по Instagram. И вот с центра поля к журналистам направляется звезда YouTube. Охотно здоровается и выдает в своем стиле: "Ребят, у вас тут вообще кайф!"

Футбольный клуб Динамо-Авто
© Photo : Футбольный клуб "Динамо-Авто"
ФК "Динамо-Авто" и блогер КраСава.

Если кто не узнал, знакомьтесь: Евгений Савин 15 лет профессионально играл в футбол. Жека Савин, как его многие называют, на "Матч ТВ" был соведущим Юрия Дудя и Сергея Шнурова. И, наконец, тот самый "КраСава", который ушел на просмотры в YouTube. У главного футбольного блогера России более 1 млн подписчиков. Так чем или кем заинтересовал красавчика наш край? 

"Я делаю выпуск про победителей Лиги Чемпионов, связанных с российским футболом. Снял уже Владимира Бута, Дмитрия Аленичева. Вот Игорь Добровольский – еще один классный человек. В крутой атмосфере снимаем. Очень тут здорово!" -  рассказывает Савин. 

"Я не журналист. Я – футболист!"

Топовый блогер из России приехал в Приднестровье ради не менее топового персонажа. Воспитанник тираспольской школы футбола Игорь Добровольский - фигура занятная. Олимпийский чемпион 1988-го года, победитель Лиги Чемпионов 1993-го. Острый на словцо. Интервью давать не любитель. Но с "КраСавой" звезда футбола точно будет звездой YouTube.

"Я не журналист. Я – футболист. С Игорем Ивановичем, как и со всеми людьми, надо поймать настроение. Надо расположить. Поговорить про футбол на одном языке. Когда человек понимает, что ты знаешь, о чем говоришь, то все проходит нормально", - объясняет футбольный блогер.

Кстати, он реально снимает сам. Выстраивает диалог, выбирает локации. Про Добровольского старался показать все: где начинал играть легендарный футболист и как сейчас проходят его тренерские будни в клубе национального дивизиона "Динамо авто". В именной майке "автомобилистов" Жека даже размялся - сыграл "двусторонку". После игры поделился впечатлениями:

"Хорошие ребята. Нормально играют. Мы проиграли. Но я забил мяч вратарю, который отбил пенальти от сборной Бельгии. Так что могу спокойно, с чувством выполненного долга двигаться в сторону дома". 
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😁 Гол @sava9 на тренировке #ДинамоАвто ⚽️ #КраСава 🖐

Публикация от FC Dinamo-Auto Tiraspol (@dinamotiraspol)

"Погружался в атмосферу с "Совиньон-Блан"

Домой Савин забрал приднестровский контент. А еще захватил немного южного загара и горячительные сувениры. Русский блогер – известный любитель вин. Оценил и молдавские. Особо впечатлил Совиньон-Блан":

"Я по прилету вчера вечером пил молдавский Совиньон-Блан, сидел, готовился. Пил вино, получал удовольствие. Погружался в атмосферу..."

Насколько атмосферной выйдет приднестровская часть "КраСавы" - узнаем скоро. Выпуск с Игорем Добровольским и "Динамо-Авто" Савин обещал к концу октября.

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