Олимпийское золото для Молдовы: Татьяна Салкуцан тренируется в США

Воспитанница тираспольской спортивной детско-юношеской школы Олимпийского резерва на американском континенте участвует в учебно-подготовительном сборе по плаванию. Спортсменка рассказала Sputnik Молдова о тренировках со студенческой командой.

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik, Юлия Сорокопуд. Свою 19-ю осень Таня встретила за океаном. В Луисвилле, штат Кентукки. В США тираспольчанка - на учебно-подготовительном сборе. Разница по времени и плотный график. Встретиться с пловчихой онлайн было непросто. Пару попыток и… о'кей! Таня на связи: "У меня нет американской мечты. Только цели, которые я ставлю в Штатах! А мечта никак с США не связана. О ней я говорить не стану. Расскажу, когда сбудется!"

Так сложилось: пути к целям большинства пловцов всего мира проходят через США. Американская школа плавания – одна из самых сильных. И слабых не приветствует.

А Татьяна Салкуцан – лидер национальной сборной. Чемпионка Юношеских Олимпийских Игр и надежда на следующую Олимпиаду, взрослую. За 13 лет в плавании стала мастером спорта международного класса. Рекорды на внутренней арене, победы на международных стартах. Таня - призер Кубков мира и чемпионатов Европы. Вспоминает, как активно ее зазывали американские университеты после победы на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе. На заокеанские сборы Таня решалась два года – подтягивала английский и выбирала университет. Остановилась на Луисвилльском (University of Louisville).

© Photo : Татьяна Салкуцан, из личного архива Татьяна Салкуцан, фото из личного архива.

"Он входит в ТОП-10 лучших американских университетов. Здесь работает главное правило: плохо учишься – не будешь плавать! В Штатах к учебе относятся так же внимательно, как и к спорту. Образование зависит от твоих результатов в плавании, и наоборот", - объясняет спортсменка.

"В США поражает командная работа. Клуб – это семья"

На видео – студенческая команда Татьяны Салкуцан Team CARDS ("Красные Кардиналы"):

Татьяна – воспитанница тираспольской СДЮШОР по плаванию. В национальной сборной тренируется под руководством заслуженного тренера Евгения Карабецкого. Сравнивая тренировочный процесс в Молдове и в Штатах, отмечает: глобальной разницы нет. Все тренеры работают примерно по одной схеме. Разве что - командный подход к плаванию.

"В Штатах поражает командная работа. В моей группе 50 человек. Здесь учат, что команда – это семья. Да, ты не можешь дружить со всеми этими людьми, но каждый из них будет болеть за тебя и ждет от тебя такой же поддержки. Их учат, что плавание – это в первую очередь командный вид спорта".

Татьяна рассказывает, как насыщенно протекает учебно-тренировочный процесс. Подъем в пять утра, а дальше - тренировки, классы, домашние работы. Провести день на сборе - все равно что плыть против течения. Нужно много сил и мастерства, чтобы держаться "на плаву".

"Дома я абсолютный лидер. Тут – далеко не первая. Если честно, в Тирасполе часто позволяла себе расслабиться. Тут нельзя давать себе спуска, потому что конкуренция сумасшедшая. Все плывут быстро, отставать некогда", - признается спортсменка.

"Скучаю по семье, друзьям, тренерам и родному бассейну!"

Провести рум-тур или показать кампус онлайн пловчиха отказалась наотрез. Говорит: студенческие правила. Секреты университета выдавать запрещено. Зато о себе рассказывать – пожалуйста.

"Меня хорошо приняли. Но первые две недели было тяжело. Карантин плюс акклиматизация. Бывают моменты, когда я очень скучаю по дому. По родным, по друзьям, тренерам. По родному бассейну!"

Учебно-тренировочный сбор - очень кстати. Предолимпийский год. У Татьяны путевка на Олимпиаду. Из-за пандемии коронавируса игры в Токио перенесены на следующий год. Есть время и возможность подтянуть результат. Ее дистанция - 200 метров на спине - должна оставаться коронной!

© Photo : Татьяна Салкуцан, из личного архива Фото из личного архива Татьяны Салкуцан.

"Результат может сдвинуться чисто из-за смены обстановки и новых эмоций. Надеюсь, это поможет на Олимпиаде показать хорошее время. Знаю, что дома очень ждут моих новых рекордов".

Искренняя Татьяна Салкуцан не выдает свою мечту, но она, высокая цель, согласитесь, хорошо читается между строк.

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