ФК "Шериф" одержал 14-ю победу подряд: почему тренер все же извинился перед болельщиками

ТИРАСПОЛЬ, 20 сокт – Sputnik. Футбольный "Шериф" выиграл у "Динамо-Авто" со счетом 2:1. Игра состоялась в рамках 15-го тура Национального дивизиона чемпионата Молдовы.
"Да, победили. Я зол и на себя, и на команду. Кроме трех очков и комментировать нечего. Все все видели", - отметил в интервью пресс-службе клуба главный тренер клуба Зоран Зекич.
"Конечно, всегда виноват тренер. Но я хочу спросить своих футболистов, если у них есть совесть? Хочу извиниться перед теми, кто смотрел игру", - сказал Зекич.
Главный тренер считает, что причина неудовлетворительной игры кроется в отношении игроков к своей работе.
"Мы много раз говорили за последние три дня, что поле будет тяжелым, времени мало на подготовку, да и погода может повлиять. Боже, если приходится уже о таких вещах говорить, то радости от футбола вообще не осталось. Это весь комментарий", - завершил он ответ.
Нынешняя победа тираспольского "Шериф" уже 14-я подряд, и клуб продолжает уверенно лидировать в турнирной гонке.
Следующий тур Национального дивизиона чемпионата Молдовы состоится в субботу, 24 октября.
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