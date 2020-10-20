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Главный тренер Шерифа Зоран Зекич.

ФК "Шериф" одержал 14-ю победу подряд: почему тренер все же извинился перед болельщиками

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20201020/32099652/fk-sherif-oderzhal-pobedu-14-y-raz-podryad-no-pochemu-trener-izvinilsya-za-igru.html

Несмотря на выигрыш, главный тренер Зоран Зекич признается, что зол на свою команду, и призывает футболистов к совести.

ТИРАСПОЛЬ, 20 сокт – Sputnik. Футбольный "Шериф" выиграл у "Динамо-Авто" со счетом 2:1. Игра состоялась в рамках 15-го тура Национального дивизиона чемпионата Молдовы.

"Да, победили. Я зол и на себя, и на команду. Кроме трех очков и комментировать нечего. Все все видели", - отметил в интервью пресс-службе клуба главный тренер клуба Зоран Зекич.

Шериф в атаке. Архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По его словам, "одна команда была настроена, бегала, играла в футбол, а вторая - издевалась над футболом", под последней подразумевая своих подопечных.

"Конечно, всегда виноват тренер. Но я хочу спросить своих футболистов, если у них есть совесть? Хочу извиниться перед теми, кто смотрел игру", - сказал Зекич.

Главный тренер считает, что причина неудовлетворительной игры кроется в отношении игроков к своей работе.

"Мы много раз говорили за последние три дня, что поле будет тяжелым, времени мало на подготовку, да и погода может повлиять. Боже, если приходится уже о таких вещах говорить, то радости от футбола вообще не осталось. Это весь комментарий", - завершил он ответ.

Нынешняя победа тираспольского "Шериф" уже 14-я подряд, и клуб продолжает уверенно лидировать в турнирной гонке.

Следующий тур Национального дивизиона чемпионата Молдовы состоится в субботу, 24 октября.

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Теги:
Зоран Зекич, ФК "Шериф", Приднестровье


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