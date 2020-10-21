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Футболисты тираспольского Шерифа.

С главным тренером ФК "Шериф" Зораном Зекичем расторгли договор

© Photo : ФК «Шериф»
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20201021/32109644/s-glavnym-trenerom-fk-sherif-zoranom-zekichem-rastorgli-dogovor.html

Место хорватского специалиста теперь займет Виктор Михайлов. Но только в роли исполняющего обязанности.

ТИРАСПОЛЬ, 21 окт – Sputnik. Руководство тираспольского футбольного клуба "Шериф" расторгло трудовое соглашение с главным тренером первой команды, хорватским специалистом Зораном Зекичем.

Обоснование принятого решения в коммюнике не приводится.

Главный тренер Шерифа Зоран Зекич.
© Sputnik / Miroslav Rotari
ФК "Шериф" одержал 14-ю победу подряд: почему тренер все же извинился перед болельщиками
"Исполняющим обязанности главного тренера назначен Виктор Михайлов", - сообщили в пресс-службе чемпиона и обладателя Кубка Молдовы.

Накануне, 20 октября, "Шериф" выиграл у "Динамо-Авто" со счетом 2:1 в рамках 15-го тура Национального дивизиона чемпионата Молдовы. Победа стала 14-й подряд для желто-черных.

Однако главный тренер был недоволен игрой и даже извинился за нее перед болельщиками.

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Теги:
главный тренер, Зоран Зекич, ФК "Шериф", Приднестровье


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