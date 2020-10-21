С главным тренером ФК "Шериф" Зораном Зекичем расторгли договор

Спорт 16:28 21.10.2020 Получить короткую ссылку 14 0 0
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Sputnik Молдова
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Ирина Ляхова . Sputnik Молдова
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Место хорватского специалиста теперь займет Виктор Михайлов. Но только в роли исполняющего обязанности.
ТИРАСПОЛЬ, 21 окт – Sputnik. Руководство тираспольского футбольного клуба "Шериф" расторгло трудовое соглашение с главным тренером первой команды, хорватским специалистом Зораном Зекичем. Обоснование принятого решения в коммюнике не приводится.
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Sputnik / Miroslav Rotari
"Исполняющим обязанности главного тренера назначен Виктор Михайлов", - сообщили в пресс-службе чемпиона и обладателя Кубка Молдовы.
Накануне, 20 октября, "Шериф" выиграл у "Динамо-Авто" со счетом 2:1 в рамках 15-го тура Национального дивизиона чемпионата Молдовы. Победа стала 14-й подряд для желто-черных.
Однако главный тренер был недоволен игрой и даже извинился за нее перед болельщиками.
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