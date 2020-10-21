С главным тренером ФК "Шериф" Зораном Зекичем расторгли договор

Место хорватского специалиста теперь займет Виктор Михайлов. Но только в роли исполняющего обязанности.

ТИРАСПОЛЬ, 21 окт – Sputnik. Руководство тираспольского футбольного клуба "Шериф" расторгло трудовое соглашение с главным тренером первой команды, хорватским специалистом Зораном Зекичем.

Обоснование принятого решения в коммюнике не приводится.

"Исполняющим обязанности главного тренера назначен Виктор Михайлов", - сообщили в пресс-службе чемпиона и обладателя Кубка Молдовы.

Накануне, 20 октября, "Шериф" выиграл у "Динамо-Авто" со счетом 2:1 в рамках 15-го тура Национального дивизиона чемпионата Молдовы. Победа стала 14-й подряд для желто-черных.

Однако главный тренер был недоволен игрой и даже извинился за нее перед болельщиками.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova