Выборы главы Национального олимпийского комитета Молдовы перенесены

Дату проведения отчетно-выборного собрания, озвучат позднее, известно лишь, что оно состоится после Олимпийских игр в Токио.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Выборы главы Национального олимпийского комитета Молдовы официально перенесены. Решение принято в результате голосования на очередном общем собрании, которое прошло в электронном формате. Его итоги подвели и озвучили в четверг.

Отмечается, что из общего числа в 120 голосов членов-участников общего собрания 116 выражены в поддержку отсрочки заседания по предоставлению отчетов и выборам. Против этого высказались четверо.

"Таким образом, общее собрание по отчетам и выборам перенесено на другой срок, после Олимпийских игр в Токио, но не позднее 1 декабря 2021-го. Об этом решении будет проинформирован Международный олимпийский комитет", - отмечено в сообщении НОК.

Национальный олимпийский комитет Молдовы основан в 1991 году, принят в МОК в 1993-м.

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