Эксклюзив: ФК "Шериф" пытается вернуть Роберто Бордина

Возвращение к чемпионским традициям и амбициям в еврокубках - "Шериф" может снова оформить отношения с итальянцем Роберто Бордином, с которым команда выиграла четыре титула.

КИШИНЕВ, 23 октября - Sputnik, Штефан Урсу. Тираспольский "Шериф" после расставания с хорватским специалистом Зораном Зекичем ведет переговоры итальянцем Роберто Бордином, который уже был главным тренером 18-кратного чемпиона Молдовы по футболу и выводил команду в групповую стадию Лиги Европы.

На этой неделе пути "Шерифа" и Зекича разошлись, несмотря на то, что в этом сезоне у клуба 14 побед в 14 матчах первенства страны. При этом, хорват не смог добиться с "Шерифом" попадания в групповой этап Лиги Европы.

После победы 20 октября над "Динамо-Авто" со счетом 2:1 Зекич заявил: "Да, победили. Я зол и на себя, и на команду. Кроме трех очков и комментировать нечего. Все все видели. Одна команда была настроена, бегала, играла в футбол, а вторая команда издевалась над футболом. Конечно, всегда виноват тренер. Но, я хочу спросить своих футболистов, если у них есть совесть? Хочу извиниться перед теми, кто смотрел игру".

В матче с "Динамо-Авто" "Шериф" вырвал победу на 89-й, благодаря голу украинца Андрея Близниченко. В этой игре за тираспольскую команду выступал только один футболист из сборной Молдовы Вячеслав Посмак.

Уже 24 октября "Шериф" в 16 туре Национальной дивизии сыграет на своем поле с командой "Флорешть". На тренерском мостике будет Виктор Михайлов, ставший исполнять обязанности главного тренера после расставания с Зекичем.

Роберто Бордин тренировал "Шериф" с 4 ноября 2016 года по 24 апреля 2018 года, сумев выиграть два чемпионских титула, Кубок Молдовы и Суперкубок. В сезоне 2017-2018 итальянец вывел ФК "Шериф" в групповой этап Лиги Европы - тогда команда оказалась в шаге от попадания в плей-офф. В матчах с московским "Локомотивом" тираспольчане заработали четыре очка и заняли третье место в группе, набрав в общей сложности девять баллов, как и "Копенгаген", но по дополнительным показателям уступили вторую строчку, дававшую право сыграть в 1/16 финала.

Бордину 55 лет. Он также тренировал "Триестину" (2016) и "Нефтчи Баку" (2016-2018). Как игрок, он отметился в "Наполи", где играл с 1993 по 1997 год.

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