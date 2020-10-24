Хорват Зоран Зекич: через Приднестровье я понял русскую душу

Зоран Зекич, покинувший пост главного тренера ФК "Шериф", вернулся домой. Наставник из Хорватии рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik Молдова о расставании с тираспольским клубом и о своих дальнейших планах.

ТИРАСПОЛЬ, 24 окт - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Еще в понедельник Зоран Зекич настраивал свой "Шериф" на очередную игру.

Сегодня суббота и экс-тренер тираспольского клуба выходит на связь – из родного Загреба: "ZZвонок принят".

ZZ (так звучит его футбольный никнейм), отвечает на отличном русском и с таким же чувством юмора: "Я ем прошутто с вашими коллегами. Но если надо поговорить прямо сейчас – no problem!".

Для справки: хорватский тренер умудрился дважды возглавить лучший клуб в Молдове. Стоял у руля желто-черных с августа 2014-го по май 2015. Работал в Тирасполе полтора года. Между "Шерифом" и "Шерифом" тренировал в родной Хорватии. Вместе с "Осиеком" обыграл голландский "ПСВ" и вышел в групповой раунд Лиги Европы.

Нынешний сезон выдался болезненным: футбольный карантин, неудачное выступление в еврокубках. Но в чемпионате Молдавии "Шериф" на высоте. Держит победную марку 15 матчей подряд. Это рекорд. Однако, к новым вершинам приднестровский клуб идет уже без хорватского тренера. А Зоран Зекич держит ответ.

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- Нет. Мои футболисты всегда знают – мне важны с ними профессиональные и человеческие отношения.

Я их уважаю очень.

Но всегда им говорил, что надо играть так, чтобы чувствовать радость от футбола.

А в тот день мы не получили удовлетворения от победы и разочаровали своих болельщиков.

- Футбольная жизнь всегда непредсказуема. Ожидали отставки на этой неделе?

- Я понимал, что скоро уйду. Если честно, последний месяц даже тяжело было каждый день ходить на работу.

Последствия еврокубков.

Конечно, я уважаю "Шериф", благодарен клубу и руководству, что дали мне дважды шанс проявить себя. Перед отъездом я поблагодарил всех футболистов.

Буду за ними следить дальше. Хочу, чтобы они показали все, на что способны в футболе.

- Ваш лайфхак – как пережить поражение?

- Поражение всегда тяжело дается. Никто не любит проигрывать.

Но всегда легче, когда знаешь, что команда отдала всю себя на поле. Даже вспомню игру с "Карабахом", когда проиграли 1:2 (Лига Чемпионов, квалификация). Две такие глупости совершили, которые непростительны на уровне Лиги Чемпионов.

- Какую игру хотели бы переиграть заново?

- Я в самолете вчера летел и анализировал, что 90 % игр с "Шерифом" выиграл. Но тот матч с ирландцами (Лига Европы, 3-й отборочный раунд) – моя боль!

Мы настраивали команду с расчетом, что они сильнее нас. Но скажу, что "Дандолк" не был лучше. Сейчас думаю, может ошибался на счет двух-трех футболистов.

Но знаете, этим и интересна моя работа: все проблемы видно со стороны, но задача тренера их решать внутри. Тренер несет за все ответственность. Эти мысли о еврокубках не дают мне покоя уже месяц.

- Сколько нужно времени тренеру, чтобы команда была сыграна к еврокубкам?

- Оптимально 3-4 года, как у меня было в "Осиеке". Все зависит от ситуации. От ротации. Нужно разработать четкую стратегию и ее придерживаться. Когда у тренера есть возможность делать селекцию, намного легче. Он чувствует, что это его команда.

- Где дальше видите свою тренерскую карьеру?

- Я всегда мечтал работать в России. Сейчас это моя цель. Через Приднестровье я полюбил русский народ, понял русскую душу.

Не поверите, люблю даже русскую поэзию. Вот Есенин – топ. Он много грустил, но в тоже время жил как хотел.

Для меня важна гармония во всем. Эмоции, чувства – в жизни и в игре. Уверен, в российском футболе можно показать достойный результат. Да, я бы хотел там поработать.

- Кого из футболистов "Шерифа" вы бы хотели "прихватить" за собой?

- Все зависит от уровня футбола, который мне будет нужен, и от того, где я буду работать дальше. Так сложно сказать. Но точно знаю - у нас в "Шерифе" все футболисты очень хорошие, с характером и мастерством. Никогда у нас проблем не было. Просто иногда не хватало чуть силы, качества.

- Чему Вас научила работа в Тирасполе?

- О, многому! Я благодарен всем, с кем пришлось работать в "Шерифе". Единственное, мне не хватало эмоций в футболе. Мне тяжело это объяснить на русском.

© Photo : Юлия Сорокопуд После футбола, цветы - вторая любовь.

- Вы же домашние цветы разводили в Тирасполе. Куда дели их?

- Да, цветы очень жалко. Столько сил в них вложил. Куда деваться... Доверил их охранникам дома, где жил. Надеюсь, там хорошо за ними присмотрят.

- Третий раз возьметесь за Шериф"?

- В жизни ни от чего не стоит зарекаться. Все что угодно может случиться!

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